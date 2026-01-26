손종원, 냉장고 공개…"배달음식·라면 안 먹는다"

손종원 셰프가 철저한 자기관리로 감탄을 자아냈다.

25일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014' 말미에는 다음주 예고편이 공개됐다.

예고편에는 손종원 셰프와 김풍 작가가 냉장고 주인으로 등장했다.

먼저 공개된 손종원의 냉장고는 평소 그의 식습관을 엿볼 수 있었다. 페트병에 담긴 생수와 팩 두유, 용기에 소분된 샐러드 재료들이 흐트러침 없이 정리됐다.

MC들이 "너무 기계처럼 줄 세워놨네", "여는 순간 약간 좀 피곤하다"고 할 정도.

손종원은 "배달 음식 잘 안 시켜먹고, 라면 잘 안 먹는다"며 야식으로 브로콜리를 먹는 사실을 털어놓았다. 또 칼칼한 음식이 당길 땐 탄산수를 마신다고 했다.

이에 MC 김성주는 "너무 철저한데 이상하게 따라하고 싶네"라며 감탄했다.

한편 손종원의 냉장고 속 재료로 정호영, 권성준, 윤남노, 김풍이 대결에 나선다.

손종원은 "이건 고삐를 풀고 먹어봐야겠다", "남노야 미안해. 나 오늘 손남노 할게"라며 보타이까지 푸는 모습을 보여줘 웃음을 자아냈다.

