강훈식, ‘60조 잠수함’ 수주전 위해 캐나다 출국…정의선·김동관도 합류

강훈식 대통령 비서실장이 26일 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 위해 현지로 출국했다. ‘캐나다 특사단’에는 김정관 산업통상자원부 장관을 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 함께한다.

강훈식 대통령비서실장이 26일 오전 인천공항에서 잠수함 사업 등 방산협력 논의를 위해 캐나다로 출국에 앞서 인터뷰를 하고 있다. 뉴스1

강 비서실장은 이날 인천국제공항 출국길에 기자들과 만나 “전략경제협력 특사 임무를 맡아 캐나다로 출국한다”며 “잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐지만 독일이 제조업 강국이고 우리(나라)가 잠수함 개발 초기 독일에서 기술을 전수받았음을 감안한다면 녹록지 않은 상황”이라고 말했다.

그러면서도 강 비서실장은 이번 수주건의 중요성을 강조하며 총력전에 나서겠다는 의지를 드러냈다. 강 비서실장은 “이번 수주 건은 최근 진행되는 방산 사업 중 가장 큰 규모 중에 하나”라면서 “국내 생산유발효과만 해도 최소 40조원이 넘을 것으로 추정하고 있고 수주에 성공한다면 300개 이상의 협력업체 일거리와 2만개 이상 일자리가 창출될 것으로 기대한다”고 말했다. 수주 대상인 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 사업은 총 60조원 규모로 추산된다.

강훈식 대통령 비서실장과 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방위사업청장이 26일 인천 중구 인천국제공항 제2여객터미널에서 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트'(CPSP) 사업 등 정부의 캐나다 방산 협력을 지원을 위해 출국장으로 이동하고 있다. 뉴시스

정부는 이번 수주전에서 여러 분야에 걸친 양국 간 산업 협력 확대 의지를 강조하며 우리의 강점을 부각할 전망이다. 강 비서실장은 “캐나다 정부도 이번 잠수함 사업 선정은 잠수함 자체 성능, 가격 외에도 일자리 창출 등 산업 협력이 중요한 기준이 될 것이라 밝혔다”면서 “이번 방문을 통해 양국의 산업, 안보 협력을 확대하겠다는 정부의 의지를 캐나다 정부 최고위급 인사를 만나 직접 전달하고자 한다”고 말했다.

