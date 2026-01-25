피겨 이해인·신지아… 올림픽前 ‘예방주사’

한국 여자 피겨스케이팅이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 예방주사를 제대로 맞았다.



중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 4대륙선수권대회에 출전한 이해인(고려대)과 신지아(세화여고)가 각각 5·6위에 그치면서다.

이해인(왼쪽부터), 신지아

이해인은 지난 23일 끝난 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 59.42점, 예술점수(PCS) 66.18점, 총점 125.60점을 기록해 쇼트프로그램 점수 67.06점을 합한 최종 총점 192.66점으로 5위를 기록했다. 큰 실수는 없었지만 점프에서 미흡한 부분이 있었다. 이해인은 3개의 점프에서 언더로테이드(점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받았다. 2개의 점프에서는 어텐션(에지 사용주의)을 받았다. 올림픽 무대에서는 연기의 세밀함을 보완해야 한다는 숙제를 받았다.



대표팀의 에이스로 메달 기대주인 신지아는 이번 대회가 큰 약이 될 전망이다. 신지아는 쇼트프로그램에서 두 차례나 넘어지는 큰 실수를 범해 14위의 성적을 받아든 채 프리스케이팅에 나서야 했다. 그래도 프리스케이팅에서는 안정적인 연기로 만회에 나섰다. 네 번째 점프였던 트리플 루프에선 넘어졌지만, 나머지 점프는 모두 클린 처리하며 TES 72.28점, PCS 59.81점, 감점 1점으로 131.09점을 얻으며 프리스케이팅 연기를 마쳤다. 신지아는 쇼트프로그램 점수 53.97점을 합한 최종 총점 185.06점으로 최종 6위로 순위를 끌어올렸다. 신지아는 큰 무대인 올림픽에서는 경기에 몰입도를 향상해 실수를 줄여야 한다는 과제가 생겼다.

