“살려주세요”…코스피 5000 환호 속 눈물 훔치는 ‘역베팅’ 개미들

줄곧 하락세를 나타내고 있는 KODEX200 선물인버스2X ETF의 1년 추이. 네이버 캡쳐

‘1년 가까이 하락. 역대 최저가.’

코스피가 5000선을 돌파하며 한국 증시의 새 장을 열었지만 남몰래 눈물을 훔치는 사람들이 있다. 주가 하락에 베팅하는 인버스 상장지수펀드(ETF) 투자자들이다. 손실이 수천, 수억원대로 늘어나며 ‘손절 인증샷’을 올린 사례도 잇따르고 있다.

25일 한국거래소에 따르면 23일 코스피는 전 거래일(4952.53)보다 37.54포인트(0.76%) 오른 4990.07에 거래를 마쳤다.

해당일 코스피는 장중 5021.13까지 치솟으며 사상 최고 기록을 다시 쓰기도 했다.

하지만 지수가 오른 만큼 인버스·곱버스(인버스의 2배) 상품 투자자들의 손실은 커졌다. 코스피200 선물의 일일 수익률을 2배 반대 방향으로 추종하는 ‘KODEX200 선물인버스2X ETF’는 전일 대비 1.63% 하락한 423원에 마감했다. 이 ETF는 1년 가까이 줄곧 하락세를 지속하며 최근 1개월 수익률은 -36.49%, 6개월 수익률은 -67.93%, 1년 수익률은 -81.96%를 찍었다.

하락에 베팅한 투자자들의 손실도 커지고 있다. KODEX200 선물인버스2X ETF 6만1812주를 보유했던 한 투자자는 1주당 419원에 전량 매도하며 손실 3161만854원(손실률 54.9%)의 인증 사진과 “내가 졌다”는 짤막한 말을 X에 남겼다.

X 캡쳐

앞서 지난 7일에도 네이버페이 증권 종목 토론방에 ‘8억원을 잃었습니다’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 작성자는 국내 주식 시장이 곧 조정기에 들어설 것으로 보고 해당 상품에 총 10억9392만원을 투자했지만 7억8762만원의 손실을 봤다고 밝혔다. 그는 “시황과 추세를 보지 않고 단순히 정치적인 이유로 인버스를 샀다”며 “마이너스 1억이 났을 때부터 차마 손절할 용기가 없어 하염없이 기다리다가 결국 8억원을 날려먹었다”고 적었다.

토론방에는 이 밖에도 “손실률 50% 이상”, “살려주세요”, “다 잃고 떠난다”는 등의 내용이 담긴 투자자들의 글이 잇따르고 있다.

이재명 대통령도 인버스 투자자들의 상황에 대해 언급했다. 이 대통령은 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 최근 증시에 대해 설명하며 “한편으로는 주가가 오른 것이 자신과 무슨 상관이냐고 하거나, 인버스인지 곱버스인지에 투자해 완전히 나락으로 떨어지고 있다는 사람도 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지