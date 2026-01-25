한파에 얼어붙은 북한강, 그 위로 텐트와 웃음이 올라섰다 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

전국 대부분 지역에 맹추위가 몰아친 25일 강원 춘천시 사북면 지촌리 인근 북한강 위로 거대한 텐트촌이 생겼다.

맹추위가 이어진 25일 강원 춘천시 사북면 지촌리 인근 얼어붙은 북한강 위에서 관광객들이 빙판 위에 텐트를 치고 캠핑을 즐기는 이른바 ‘빙박’을 하고 있다.

이곳을 찾은 이들은 얼음 위에 텐트를 치고 하룻밤을 보내는 이른바 ‘빙박’을 즐기기 위해 모였다. 기온이 크게 떨어지면 얼음이 두껍게 얼어붙는다. 한파특보가 발효된 이날은 얼음 두께가 최소 10∼15㎝ 이상으로 형성돼 빙박의 조건이 갖춰졌다.

얼음 벌판이 된 북한강 위로 텐트가 길에 늘어섰다. 가족·지인과 함께 이곳을 찾은 관광객들은 얼음 위 발자국을 남기며 소중한 추억을 나눴다. 누군가는 썰매 끈을 잡아 아이들을 끌어주고, 누군가는 얼음 위에 둘러앉아 평소에는 못 했던 시시콜콜한 이야기를 나눴다.

맹추위가 이어진 25일 강원 춘천시 사북면 지촌리 인근 얼어붙은 북한강 위에서 관광객들이 썰매를 타고 있다. 지촌리 일원은 빙판 위에 텐트를 치고 캠핑을 즐기는 이른바 ‘빙박’ 명소로 알려져 있다.

한편, 기상청은 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 당분간 중부지방과 경북내륙의 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 등 강추위가 이어질 것으로 내다봤다.

맹추위가 이어진 25일 강원 춘천시 사북면 지촌리 인근 얼어붙은 북한강 위에서 관광객들이 썰매를 타고 있다. 지촌리 일원은 빙판 위에 텐트를 치고 캠핑을 즐기는 이른바 ‘빙박’ 명소로 알려져 있다.

