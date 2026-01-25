한겨울 ‘짜릿한 손맛’…구곡폭포 얼음벽 오르는 산악인들 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

전국 대부분 지역에 맹추위가 기승을 부린 25일 강원 춘천시 구곡폭포 일대가 빙벽등반을 즐기려는 산악인들로 붐볐다.

맹추위가 이어진 25일 강원 춘천시 구곡폭포 빙벽에서 산악인들이 빙벽등반을 하고 있다. 유희태 기자

이날 빙벽등반 명소인 구곡폭포를 찾은 이들은 서로 로프를 확보해 주며 안전에 만전을 기한 채 얼어붙은 빙벽을 올랐다. 겨울 산행에 나선 등반객들은 빙벽이 내려다보이는 데크에 서서 등반가들을 구경하는 데 여념이 없었다.

등반을 마친 이들은 로프를 타고 하강한 뒤 컵라면으로 언 몸을 녹이며 휴식을 취했다.

맹추위가 이어진 25일 강원 춘천시 구곡폭포 빙벽 앞에서 한 산악인이 빙벽등반을 마치고 라면을 먹으며 추위를 녹이고 있다. 유희태 기자

이날 전국은 대체로 맑은 가운데 중부 내륙을 중심으로 한파특보가 발효됐다.

기상청은 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 당분간 중부지방과 경북 내륙의 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 등 강추위가 이어질 것이라고 내다봤다.

