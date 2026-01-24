서울 영하 11도 ‘최강 한파’ 계속…다음 주부터 한파 풀려 [내일날씨]

일요일인 25일에도 영하 영하 10도를 밑도는 강력한 한파가 이어진다. 이번 추위는 다음 주 월요일부터 기온이 오름세를 보이며 점차 누그러질 전망이다.
24일 기상청은 “내일(25일)은 전국이 대체로 맑다가 늦은 오후부터 구름 많아지겠고, 전라권과 제주도는 가끔 구름 많겠다”고 예보했다.
북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 당분간 중부지방(강원동해안 제외)과 경북내륙은 아침 기온이 -10도 안팎(일부 강원내륙·산지 -15도 안팎), 강원동해안과 그 밖의 남부지방은 -10~-5도가 되겠고, 낮 기온도 당분간 중부지방을 중심으로 0도 이하로 매우 춥겠다.
아침 최저기온은 -18~-2도, 낮 최고기온은 -5~6도를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -10도, 수원 -11도, 춘천 -15도, 강릉 -8도, 청주 -9도, 대전 -8도, 전주 -6도, 광주 -4도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 3도다.
낮 최고기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -2도, 춘천 -2도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 2도, 대구 4도, 부산 6도, 제주 6도다.
중부내륙을 중심으로 한파특보가 발효된 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야겠다.
매서운 한파의 기세는 다음 주 초부터 한풀 꺾이겠다. 월요일부터 기온이 점차 오를 것으로 보인다. 다만 여전히 찬 바람이 불며 서울 아침 기온이 영하 8도에 머무는 등 평년보다 추운 날씨는 당분간 이어질 전망이다.
기상청은 “면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해달라”고 당부했다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준으로 예상된다．
