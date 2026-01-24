서울 영하 11도 ‘최강 한파’ 계속…다음 주부터 한파 풀려 [내일날씨]

일요일인 25일에도 영하 영하 10도를 밑도는 강력한 한파가 이어진다. 이번 추위는 다음 주 월요일부터 기온이 오름세를 보이며 점차 누그러질 전망이다.

서울 강동구 광나루 한강변의 강물이 얼어 있다. 뉴시스

24일 기상청은 “내일(25일)은 전국이 대체로 맑다가 늦은 오후부터 구름 많아지겠고, 전라권과 제주도는 가끔 구름 많겠다”고 예보했다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 당분간 중부지방(강원동해안 제외)과 경북내륙은 아침 기온이 -10도 안팎(일부 강원내륙·산지 -15도 안팎), 강원동해안과 그 밖의 남부지방은 -10~-5도가 되겠고, 낮 기온도 당분간 중부지방을 중심으로 0도 이하로 매우 춥겠다.

아침 최저기온은 -18~-2도, 낮 최고기온은 -5~6도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -10도, 수원 -11도, 춘천 -15도, 강릉 -8도, 청주 -9도, 대전 -8도, 전주 -6도, 광주 -4도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 3도다.

낮 최고기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -2도, 춘천 -2도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 2도, 대구 4도, 부산 6도, 제주 6도다.

중부내륙을 중심으로 한파특보가 발효된 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니, 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야겠다.

매서운 한파의 기세는 다음 주 초부터 한풀 꺾이겠다. 월요일부터 기온이 점차 오를 것으로 보인다. 다만 여전히 찬 바람이 불며 서울 아침 기온이 영하 8도에 머무는 등 평년보다 추운 날씨는 당분간 이어질 전망이다.

기상청은 “면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해달라”고 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준으로 예상된다．

