GS건설-서울시, ‘2026 서울국제정원박람회’ 기업동행정원 조성 협약

GS건설이 서울시와 손잡고 ‘2026 서울국제정원박람회’ 기업동행정원 조성에 나선다고 23일 밝혔다.

GS건설은 이날 서울시청 서소문2청사에서 서울시와 ‘2026 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 협약식에는 김영환 서울시 정원도시국장과 이용구 GS건설 건축주택설계부문장 등 관계자들이 참석했다.

서울국제정원박람회 기업동행정원 조성 업무협약 체결 후 김영환 서울시 정원도시국장(오른쪽), 이용구 GS건설 건축·주택설계부문장(왼쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공

GS건설에 따르면 서울 성동구에 위치한 서울숲 잔디광장 일대에 자이(Xi)의 조경 철학을 반영한 기업동행정원 ‘엘리시안 포레스트’(가칭)를 조성할 예정이다. ‘엘리시안’은 이상향의 파라다이스를 뜻하는 개념으로, 제주의 곶자왈에서 영감을 받은 자이(Xi)의 대표 정원 콘셉트다.

GS건설 관계자는 “이번 기업동행정원이 서울숲과 조화를 이루는 도심 속 정원으로 자리매김해 시민들에게 지속적으로 사랑받는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 GS건설은 건설사의 전문성을 살린 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난해 5월에는 ‘2025 서울어린이정원페스티벌’에 맞춰 서울 광진구 서울어린이대공원에 약 3000㎡ 규모의 정원형 놀이터를 조성해 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간을 제공한 바 있다.

