‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미상 2개 부문 후보

한국계 매기 강 감독이 연출한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’이 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미상 2개 부문 후보에 올랐다.

미국 영화예술과학아카데미 AMPAS는 22일 현지시간 공개한 제98회 아카데미 시상식 후보 명단에서 ‘케데헌’을 장편 애니메이션 부문 후보작으로 지명했다. 또 작품에 삽입된 곡 ‘골든’은 주제가상 오리지널 송 후보에 이름을 올렸다.

애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 장면.

국제영화상 예비후보에 올랐던 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’는 최종 5편으로 압축된 본 후보 명단에는 포함되지 못했다.

이번 시상식의 최상위 격전지인 작품상 후보 10편에는 ‘버고니아’ ‘F1’ ‘프랑켄슈타인’ ‘햄넷’ ‘마티 슈프림’ ‘원 배틀 애프터 어나더’ ‘더 시크릿 에이전트’ ‘센티멘털 밸류’ ‘시너스’ ‘트레인 드림스’가 이름을 올렸다.

감독상 후보에는 폴 토머스 앤더슨 감독(원 배틀 애프터 어나더), 라이언 쿠글러 감독(시너스), 클로이 자오 감독 등이 선정됐다.

여우주연상 후보로는 제시 버클리 ‘햄넷’ 로즈 번 ‘If I Had Legs I’d Kick You’ 레나테 레인스베 ‘센티멘털 밸류’ 엠마 스톤 ‘버고니아’ 케이트 허드슨 ‘Song Sung Blue’가 경쟁한다.

남우주연상 후보에는 티모시 샬라메 ‘마티 슈프림’ 레오나르도 디카프리오 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 에단 호크 ‘블루 문’ 마이클 B 조던 ‘시너스’ 바그너 모라 ‘더 시크릿 에이전트’가 올랐다.

‘시너스’는 이번 후보 발표에서 다수 부문에 걸쳐 이름을 올리며 역대 최다 후보작으로 거론되고 있다.

