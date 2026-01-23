청년들 일 찾아 서울 몰렸다… 전입자 80%가 ‘나홀로 상경’

지난 24년 동안 서울로 인구가 몰리는 이유는 일자리 때문인 것으로 나타났다. 특히 2019년부터 20·30대 청년들이 직업을 사유로 서울로 전입하는 비중이 높았다.



서울시는 22일 이 같은 내용이 담긴 ‘서울시 인구이동 분석(2001∼2024년)’ 결과를 발표했다. 지난 24년간 서울 인구이동 규모와 방향, 전입 사유, 연령대별 이동 특성 등 구조적 변화를 종합 분석했다. 이번 분석은 읍·면·동 경계를 넘어 이뤄진 거주지 이동을 대상으로 한 국가데이터처 국내인구이동통계 마이크로데이터를 활용해 진행됐다.

서울 시내의 한 대학가 주변에 붙은 원룸, 월세 안내 모습. 연합뉴스

분석 결과 서울 인구의 순이동은 전출이 전입보다 많은 ‘순유출 구조’를 유지했다. 다만 2024년 순유출은 4만4692명으로 2001년 11만3949명과 비교해 크게 감소했다. 다른 시·도에서 서울로 전입한 비중이 늘어난 영향으로 분석된다. 전입 비중은 2001년 27.8%에서 2024년 35.1%로 증가했다.

특히 2019년 이후 20·30대가 전입하는 비중이 높아진 것으로 나타났다. 과거에는 순유출이었다가 2019년 순유입 1만9000명으로 전환했고, 이후 2021년을 제외하면 모두 순유입을 기록했다.



2024년 기준 서울로 전입한 다른 시·도 인구는 경기도가 53.0%로 가장 많았고 인천시(7.7%)가 뒤를 이었다. 반면 서울에서 경기도로 순유출은 2021년 12만명에서 2024년 6만명으로 감소했다.

전입 사유에서도 변화가 뚜렷했다. 경기도에서 서울로 전입한 사유 중 ‘직업’은 2013년 24.2%에서 2024년 30.6%로 가장 많이 늘었다. ‘주택’은 같은 기간 32.5%에서 20.5%로 감소했다. 특히 20·30대의 경우 2024년 기준 39.2%가 직업 때문에 전입한 것으로 나타났는데, 2013년(29.8%)보다 9.4%포인트나 증가했다.

이동 방식도 개인 중심으로 바뀌었다. 서울 전입자 가운데 1명이 이동한 건수는 2024년 전체 전입의 79.8%로 대부분을 차지했다. 이는 2001년 57.7%와 비교해 많이 늘어난 규모다. 세대별로는 청년층(19∼39세)이 68.8%를 차지했고, 전입 사유도 직업이 36.5%로 가장 높았다. 다음은 가족으로 22.7%를 차지했다.



이번 분석 결과는 22일 서울열린데이터광장(data.seoul.go.kr)을 통해 공개된다. 6월에는 인구이동 자료(2001~2024년)를 한눈에 볼 수 있는 시각화 서비스도 공개할 예정이다.



강옥현 시 디지털도시국장은 “개인 단위 전입과 청년층 유입이 확대되는 추세에 맞춰, 인구이동 데이터를 기반으로 정책 분석과 도시 전략 수립의 정밀도를 높여 나가겠다”고 말했다.

