‘킹산직’ 현대차 노조 ‘연봉 1400만원’짜리 로봇에 반기

현대자동차가 완성차업체에서 피지컬 AI(인공지능) 업체로 진화하고 있는 가운데, 현대차 노동조합이 22일 휴머노이드(인간 형태) 로봇의 생산 현장 투입에 대해 ‘합의 없이는 단 한 대도 안 된다’며 반대 입장을 분명히 했다. 현대차그룹이 향후 생산 현장에 로봇을 투입하려 할 경우 노사 간 갈등과 긴장이 고조될 전망이다. 세계적으로 주목받은 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 내세운 현대차그룹의 피지컬 AI 주도권 선점 전략이 내부 암초를 만난 모양새다.

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 현대자동차그룹이 공개한 아틀라스의 모습. 현대차 제공

현대자동차 노조는 이날 배포한 소식지에서 “인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화되고 있다”며 “분명히 경고한다. 노사 합의 없는 신기술 도입은, 단 1대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다는 것을 명심하라”고 경고했다.



앞서 현대차그룹은 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 아틀라스를 대중에 처음 공개하며 향후 피지컬 AI 기업으로서 로봇을 핵심 성장 축으로 육성하겠다고 발표했다.



구체적으로 2028년까지 아틀라스 3만대 양산 체제를 구축하고 미국 현지 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 물류 업무에 아틀라스를 배치하고, 2030년에는 더 복잡한 조립 라인 작업까지 확대한다는 계획이다. 이를 위해 연내 제조 현장에 투입되기 전 로봇을 훈련하는 곳인 ‘로봇 메타플랜트 응용 센터’(RMAC)의 문을 연다는 일정도 제시했다. 현대차그룹 발표 이후 시장에선 아틀라스에 대한 호평이 이어졌고, 현대차 주가는 급등했다.



노조는 “CES 2026에서 공개된 휴머노이드 양산형 로봇 ‘아틀라스’가 시장에 충격을 줬다. 회사는 2028년까지 아틀라스 3만 대를 양산해 향후 생산 현장에 투입하겠다고 밝혔다”며 “어떠한 상황이 와도 노동자 입장에선 반갑지 않은 상황이다. (로봇의) 대량 양산과 생산 현장 투입 시 고용 충격이 예상된다”고 우려했다.



노조는 이어 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명의 인건비는 연 3억원이 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생한다”며 “장기적으로 이익 극대화를 추구하는 자본가에게 좋은 명분이 된다”고 로봇 투입 반대 이유를 댔다. 업계에선 아틀라스의 1대당 가격을 약 2억원, 연간 유지 비용을 1400만원으로 추정한다. ‘킹산직’이라 불리는 현대차 생산직의 고연봉을 감안하면 2년 내 투자비 회수가 가능하다는 분석도 나온다. 더욱이 아틀라스는 최대 50㎏의 무게를 들 수 있는 데다 영하 20도나 영상 40도의 환경에서도 성능을 발휘하고 배터리 교체 시간 외에 24시간 내내 일할 수 있다. 생산성에서 인간 근로자는 비교가 안 되는 대목이다. 노조가 “로봇은 장기적으로 이익 극대화를 추구하는 자본가에 좋은 명분이 된다”며 “노사관계 파탄을 원한다면 그 끝을 보여줄 것”이라고 사 측에 경고한 배경이다.



그러나 중국의 저가 공세 속에 로봇 도입은 불가피할 것이란 관측이 제기된다. 이미 현대차?기아의 경쟁사들은 휴머노이드 로봇 도입을 서두르고 있다. 테슬라는 텍사스 공장 물류 업무에 자체 개발한 ‘옵티머스’를 시범 투입해 운영하고, BMW는 미국 사우스캐롤라이나 공장 섀시 조립 라인에 ‘피규어 02’를 배치했다. 메르세데스-벤츠도 헝가리 케치케메트 공장 물류 현장에서 ‘아폴로’를 시범 활용하고 있다.



전문가들은 아틀라스가 완전히 상용화하기까지 수년의 시간이 남은 만큼 노사가 차분히 상생의 합의점을 모색해야 한다고 지적했다. 이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 “아틀라스가 당장 2, 3년 안에 모든 생산직의 일자리를 위협한다고 보기는 어렵다. 미래에 대해 과도하게 불안해하기보다 진중하게 합의점을 찾는 것이 중요하다”며 “생산 현장에 로봇을 투입하는 대신, 유휴 인력은 업무 전환으로 정년을 어느 정도 보장해주는 점도 합의점이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

