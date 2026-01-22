현대차 노조 “합의 없이 아틀라스 1대도 공장 못 들어와”

“노사 합의 없이는 자동차 공장에 단 1대의 로봇도 들어올 수 없다.”

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 현대자동차그룹이 공개한 아틀라스의 모습. 현대차 제공

현대차 노조인 금속노조 현대차지부는 22일 소식지에서 “로봇을 생산 현장에 투입하면 고용 충격이 예상된다”며 “노사 합의 없이 단 한 대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다는 점을 명심하라”고 밝혔다.

아틀라스는 현대차그룹이 이달 초 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 공개한 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스 제품으로, 사람처럼 걸어 다니며 관절을 이용해 생산 작업을 할 수 있다. 아틀라스의 뛰어난 성능 덕에 현대차는 피지컬 인공지능(AI)를 선도할 IT기업으로 주목받으며 주가가 폭등했다.

현대차는 CES 2026에서 2028년까지 아틀라스 3만대 양산 체제를 구축해 미국에 로봇 생산 거점을 마련하고, 이를 제조 현장에 단계적으로 투입하겠다는 로드맵을 공개했다. 2028년 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 물류 업무에 투입한 후 2030년에는 더 복잡한 조립 라인 작업까지 확대할 계획이다.

노조는 주가 폭등과 관련해 “자동차 생산 및 판매가 주력 사업인 현대차 주가가 최근 폭등하며 시가총액 3위까지 올라선 핵심 이유는 피지컬 AI 기업으로 재평가되고 있기 때문”이라며 “웃어야 할지 울어야 할지(모르겠다)”고 말했다. 이어 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명의 인건비는 연 3억원이 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생한다”며 “현대차에서 인건비 절감을 위한 AI 로봇 투입이 가시화되고 있다”고 했다.

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 현대자동차그룹이 공개한 아틀라스의 모습. 현대차 제공

업계에선 아틀라스의 1대당 가격을 약 2억원, 연간 유지 비용을 1400만원으로 추정하고 있다. ‘킹산직’이라 불리는 현대차 생산직의 고연봉을 감안하면 2년 내 투자비 회수가 가능하다는 분석이 나온다.

아틀라스는 더 적은 ‘몸값’에 ‘무한 체력’을 갖춰 생산 현장 투입이 본격화 되면 수많은 인력을 대체할 전망이다. 최대 50㎏의 무게를 들 수 있어 웬만한 사람보다 힘이 세고, 섭씨 영하 20도나 영상 40도의 극한 환경에서도 완전한 성능을 낼 수 있다. 배터리 교체 시간을 제외하고는 사실상 24시간 근무도 가능하다.

노조는 “로봇은 장기적으로 이익 극대화를 추구하는 자본가에 좋은 명분이 된다”며 “노사관계 파탄을 원한다면 그 끝을 보여줄 것”이라고 경고했다.

그러나 중국의 저가 공세 속에 로봇 도입은 불가피할 것이란 관측이 나온다. 이미 현대차∙기아의 경쟁사들은 휴머노이드 로봇 도입을 서두르고 있다. 테슬라는 텍사스 공장 물류 업무에 자체 개발한 ‘옵티머스’를 시범 투입해 운영하고 있고, BMW는 미국 사우스캐롤라이나 공장 섀시 조립 라인에 ‘피규어 02’를 배치했다. 메르세데스-벤츠도 헝가리 케치케메트 공장 물류 현장에서 ‘아폴로’를 시범 활용하는 중이다.

전문가들은 아틀라스가 완전히 상용화하기까지 수년의 시간이 남은 만큼 노사가 차분히 상생의 합의점을 모색해야 한다고 지적했다. 이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 “아틀라스가 당장 2, 3년 안에 모든 생산직의 일자리를 위협한다고 보기는 어렵다”며 “미래에 대해 과도하게 불안해하기보다는 진중하게 합의점을 찾는 것이 중요하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지