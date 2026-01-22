정청래 합당 제안에 박정현·장철민·장종태 “당원 뜻 먼저” 반발…조승래·황정아·박범계 등은 침묵

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 전격적으로 합당을 제안한 가운데 박정현·장철민 의원 등 대전 의원들이 “합당 논의 이전에 당원의 뜻이 먼저”라며 일방적 합당 추진에 반발했다.

박정현 의원(대전 대덕구)는 이날 오전 자신의 페이스북에 “정당의 모든 결정은 당원으로부터 나온다”며 “조국혁신당과의 합당 논의와 같은 당의 중대 사안은 무엇보다 당원의 의사가 존중되는 구조 속에서 진행돼야 한다”고 언짢은 심기를 드러냈다. 박 의원은 “당의 주인인 당원의 뜻을 먼저 확인할 것을 요청한다”고 했다.

박정현 의원·장철민 의원. 강은선 기자

장철민 의원(대전 동구)도 같은 시각 페이스북에 “당의 운명을 깜짝쇼로 진행할 수 없다”며 “당원의 뜻을 묻지 않은 일방적인 합당 추진은 반대한다”고 밝혔다.

장 의원은 “최고위원들도 기자회견 20분 전에 알았고 국회의원들도 뉴스를 보고 합당 추진을 알았다”면서 “정당한 소통과 절차가 생략된다면 민주 세력의 연대는 오히려 더 어려워진다. 합당 논의 이전에 당원들의 뜻을 듣는 절차가 반드시 선행돼야 한다”고 지적했다.

장종태 의원(대전 서구갑) 역시 “합당 제안 소식을 언론을 통해 접했다”며 “사전에 당으로부터 어떤 설명도, 공유도 받지 못했다”고 황당해했다. 이어 “합당은 ‘좋은 취지’만으로 밀어붙일 수 있는 일이 아니”라며 “정당의 정체성과 노선, 공천과 조직, 당원의 권리까지 모두 걸린 당의 큰 결정”이라고 경계했다. 그러면서 “당원에게 먼저 설명하고 묻는 절차부터 시작해야 한다”면서 “합당이든 연대든 당원들의 동의없이 갈 수 없다”고 목소리를 높였다.

조승래(대전 유성갑)·황정아(대전 유성을) 의원과 박범계(대전 서구을)·박용갑(대전 중구) 등은 별다른 입장을 내놓지 않았다.

이날 비공개 최고위에서도 이언주·황명선 최고위원 등이 합당에 대한 우려를 제기한 것으로 알려졌다.

일각에선 정 대표의 발표 시점이 이 대통령의 핵심 공약 중 하나인 ‘코스피 5000포인트’를 돌파한 당일에 나온 점을 불편하게 보고 있다.

박홍근 의원은 페이스북에 “경제 회복을 넘어 대도약의 문이 열리고 있는데 정 대표가 초대형 이슈를 여의도 한 가운데 투척했다”며 “이게 벌써 몇번째냐”고 썼다.

조국혁신당은 전날 오후 정 대표와 조국 대표가 긴급 회동을 갖고 합당하는 데 뜻을 모았다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지