“‘오천피’ 李 성과에 또 찬물”… 與 일각 ‘부글’ [정청래, 혁신당에 합당 제안]

민주당 정청래 대표가 던진 조국혁신당과의 합당 제안을 놓고 민주당은 22일 종일 시끄러웠다. 정 대표가 의원들은 물론 당 지도부와도 제대로 된 논의를 하지 않은 상태에서 ‘합당’이라는 대형 의제를 결정하면서다. 당내에서는 과거 정 대표의 발언이나 의사결정이 이재명 대통령의 해외순방과 겹치면서 이슈가 분산됐던 사례 등이 거론되며 정 대표의 리더십에 대한 비판이 제기됐다.

이날 정 대표의 합당 제안 발표 후 당 지도부를 포함한 일부 의원들은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정 대표 비판을 쏟아냈다.



민주당 강득구 최고위원은 정 대표 발표 후 자신의 페이스북에 올린 글에서 “오늘 회의는 논의가 아니라 당대표의 독단적 결정 사안을 전달받은 일방적 통보의 자리였다”고 했다. 그는 “최고위를 거수기로 만들고 대표 결정에 동의만 요구하는 방식은 결코 민주적 운영이 아니고 동의할 수 없다”고 썼다.



김용민 의원 역시 페이스북을 통해 “당의 운명을 결정할 합당이라는 중대 의사결정을 사전 논의나 공감대 형성도 없이 추진하는 것은 잘못된 것이다. 당대표 혼자 결정할 일이 아니다”라고 비판했다. 이날 검찰개혁을 주제로 이어진 의원총회에서도 일부 의원들이 이번 결정에 반대하는 발언을 한 것으로 알려졌다.



정 대표의 의사결정에 대한 반대 목소리도 나왔다. 박홍근 의원은 페이스북에 “어제 대통령의 탁월한 신년 기자회견과 법원의 내란 첫 판단 등으로 정치적 리스크가 상당히 해소되어, 오늘 사상 최초로 코스피 5000을 돌파하며 경제 회복을 넘어 대도약의 문이 열리고 있다. 그런데 정 대표가 갑자기 조국혁신당과의 합당이라는 초대형 이슈를 여의도 한가운데에 투척했다”고 정 대표를 비판했다.



이어 그는 “대통령께서 외교와 경제의 큰 성과를 내면 번번이 당에서 큰 이슈나 풍파가 일어나 그 의미를 퇴색시키곤 했다. 오늘도 마찬가지”라고 했다.

앞서 정 대표가 이끄는 민주당 지도부의 의사결정을 놓고 대통령 성과를 가린다는 지적이 여러 번 제기된 바 있다. 이 대통령이 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 아랍에미리트(UAE) 등 중동·아프리카 4개국 순방을 위해 출국하던 지난 11월 민주당은 대의원 및 권리당원 ‘1인 1표제’ 개정을 위한 당원투표를 실시했다.



또 이 대통령이 8월 미국을 방문해 취임 후 처음으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 한·미 정상회담을 가졌을 때 민주당 지도부는 검찰청 해체를 골자로 한 ‘검찰개혁’을 밀어붙였고, 10월 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석 때에는 이른바 ‘대통령 재판중지법’ 재추진 움직임이 일기도 했다.



정 대표 측은 이번 사안과 관련해 청와대에 사전에 공유했다고 설명했다. 박수현 수석대변인은 이날 기자들과 만난 자리에서 “정확한 사실은 회견 내용에 대해 직전에 (홍익표) 청와대 정무수석에 고지했다. 공유했다”고 말했다.

