국민 절반 “소비 늘릴 것”… 경기 살아날까

국민 절반 이상은 지난해보다 올해 소비 금액을 늘리겠다는 조사결과가 나왔지만 소득 수준에 따른 양극화가 뚜렷한 것으로 나타났다. 소득 기준으로 상위 60%까지는 소비를 늘릴 계획인 경우가 많았고, 나머지 하위 40%는 축소할 계획이었다. 국민들은 소비 활동의 최대 리스크로 ‘고환율’과 ‘고물가’를 지목했다.

22일 한국경제인협회(한경협)가 여론조사 전문기관인 모노리서치에 의뢰해 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026년 국민 소비지출계획 조사’ 결과 응답자의 54.8%는 “올해 소비를 지난해보다 늘릴 계획”이라고 답했다. 반면 45.2%는 “소비를 줄일 예정”이라 응답해 전체적으로는 소비 증가 전망이 우세했다.

다만 소득 수준별로는 양극화가 나타났다. 하위 40%(1~2분위)는 “소비를 줄이겠다”고 응답한 반면 상위 60%(3~5분위)는 “소비를 확대하겠다”고 답했다. 통상 기초생활수급자 및 차상위계층을 포함하는 저소득 구간인 1∼2분위는 연 소득 2466만원 이하를 의미한다.

소비 확대 이유로는 △생활환경·가치관 변화(18.7%) △취업 및 근로소득 증가 기대(14.4%) △물가 안정(13.8%) 등이 꼽혔다. 반면 소비 축소 이유로는 △고물가(29.2%) △소득 감소 우려(21.7%) △자산 소득 감소(9.2%) 순이었다.

전반적인 소비 확대 계획에도 불구하고 실제 소비를 늘리기 위한 가계의 주머니 사정은 여의치 않은 것으로 나타났다. 응답자의 41.2%는 “소비 여력이 부족하다”고 답했으며 “충분하다”는 응답은 8.3%에 그쳤다. 부족한 소비 여력을 보완하기 위해 △부업·아르바이트(34%) △예·적금 해지(27.4%) 등을 고려하고 있다는 응답도 나왔다.

올해 소비활동에 영향을 미치는 최대 리스크로는 ‘고환율·고물가 지속’(44.1%)을 꼽는 응답자가 가장 많았다. 이어 세금·공과금 부담 증가(15.6%), 민간 부채 및 금융 불안(12.1%)이 뒤를 이었다. 소비가 본격적으로 활성화되는 시점을 두고는 절반 이상(53.3%)이 올해 하반기 이후를 예측했고, 소비 환경 개선을 위한 정책으로는 ‘물가·환율 안정’(44.0%), ‘세금 및 공과금 부담 완화’(19.2%) 등을 꼽았다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “소득공제 확대, 개별소비세 인하 등 가처분소득을 늘리는 지원책과 함께 대형마트 규제 해소 등 유통구조 혁신을 통해 내수 회복 흐름을 이어가야 한다”고 밝혔다.

