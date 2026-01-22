김민재 퇴장에도… 뮌헨, 챔스 16강행

‘철기둥’ 김민재(30·사진)의 퇴장 악재에도 바이에른 뮌헨(독일)이 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 16강 직행 티켓을 손에 넣었다.



뮌헨은 22일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 루아얄 위니옹 생질루아즈(벨기에)와 2025~2026 UCL 리그 페이즈 7차전 홈경기에서 해리 케인의 멀티 골에 힘입어 2-0으로 완승을 거뒀다. 6승1패로 승점 18을 쌓은 뮌헨은 선두인 잉글랜드의 아스널(승점 21·7승)에 이어 36개 팀 중 2위에 올라 남은 한 경기 결과에 상관없이 16강 직행에 성공했다.



김민재는 이날 센터백으로 선발 출전했다. 김민재의 UCL 경기 선발 출전은 지난해 10월1일 파포스FC(키프로스)와 리그 페이즈 2차전 이후 약 4개월 만이다. 그러나 김민재는 경고 누적으로 후반 18분 퇴장당했다. 전반 18분 거친 태클로 옐로카드를 받은 김민재는 뮌헨이 2-0으로 앞서 있던 후반 18분 상대 공격수를 뒤에서 잡아 넘어뜨려 두 번째 경고를 받아 퇴장당했다. 승리의 주역은 골잡이 케인이었다. 후반 7분 헤더로 선제골을 넣은 케인은 3분 뒤 골키퍼의 태클로 자신이 얻어낸 페널티킥을 직접 차 넣었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지