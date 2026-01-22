“나도 피해자…가정 작살났다” 개그맨이 ‘불륜 잡는 탐정’된 사연

SBS 공채 8기 개그맨 출신 이승주가 아내의 외도를 계기로 사설탐정으로 전직한 사연을 공개했다.

이승주는 21일 공개된 유튜브 채널 ‘지상렬의 대리운전’ 영상에 게스트로 출연, “대한민국 가정을 파탄 내는 불륜 상간자들을 박멸하고 있다”면서 “내가 불륜 피해자다. 결혼 11년 만에 아내의 외도를 알게 되면서 삶이 무너졌다”고 밝혔다.

SBS 개그 프로그램 ‘웃찾사’에서 활동하던 이승주는 결혼 이후 방송 활동을 중단, 틱 장애를 겪는 아들을 자연 속에서 키우기 위해 충청북도 괴산으로 터전을 옮겼다. 이후 그의 아내는 인근 작은 부동산의 보조원으로 취직했다.

그런데 이승주는 부동산에서 일하기 시작하면서 아내의 행동이 이상해졌다고 말했다. 그는 “자꾸 나한테 친구들을 만나라고 하면서 생전 하지 않았던 행동을 했고, 카드값이 몇 배 늘어났다”며 “어디에 쓴 거냐고 물으면 ‘의처증이냐’고 나를 가스라이팅하기 시작했다”고 회상했다.

이승주는 “불법인 걸 알지만 위치 추적 앱을 설치했다. 그리고 일부러 처남 집에 아이들과 놀러 갔는데, 설마 했는데 아내가 부동산 사장 집에 간 증거가 뜨기 시작했다”며 “그걸 본 순간 아이들 놔두고 청주에서 괴산까지 막 밟아서 갔다”고 아내의 외도를 알게 된 상황을 설명했다.

이승주는 “이 일로 가정이 완전히 작살이 났다. 그때 삶을 포기하려고 했는데, 어머니가 ‘네가 죽으면 애들은 어떻게 하냐’고 오열하시더라. 그때 ‘인간 이승주, 아이들을 위해서 다시 일어나자. 내가 살아야 아이들이 산다’고 생각했다”고 덧붙였다. 이후 이승주는 택배 등 아르바이트를 하며 홀로 두 자녀를 양육했다. 현재 그의 아들은 고등학교 2년, 딸은 중학교 3학년에 재학 중이다.

이 과정에서 이승주는 자신의 경험으로 다른 피해자들에게 도움을 주자는 취지로 사설탐정 업무를 시작했다고 설명했다. 지상렬이 “합법적인 거냐”고 묻자 그는 “예전에는 민간 조사단이라고 했는데 지금은 합법화됐다. 일종의 사설 경찰이고, 라이선스도 있다. 정년퇴직한 경찰 분들도 많이 하신다”고 말했다.

사연을 전해들은 지상렬은 “평범하게 산다는 게 쉽지가 않다”면서 그를 격려했다.

현재 이승주는 ‘불류잡는 헌터 공룡아빠’라는 유튜브 채널도 운영하고 있다. 구독자 수는 17만명이다.

