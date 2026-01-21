포항대, 포항·경주지역 대학일자리플러스센터 관계자 역량강화교육 실시

포항대학교 대학일자리플러스센터는 21일 포항·경주 지역 4개 대학(포항대, 한동, 동국대, 위덕대) 대학일자리플러스센터 관계자를 대상으로 역량 강화 교육을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 대학일자리플러스센터 컨설턴트의 전문성을 제고하고, 학생 및 지역 청년을 대상으로 한 진로·취업 지원의 질적 수준을 향상하기 위해 마련됐다.

포항대학교 대학일자리플러스센터는 21일 포항·경주 지역 4개 대학 대학일자리플러스센터 관계자를 대상으로 역량 강화 교육을 실시한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항대 제공

특히 포항·경주 지역 대학일자리플러스센터가 한자리에 모여 교류와 협력을 강화하고, 지역 기반 대학 간 거버넌스 구축과 공동 사업 추진을 위한 네트워킹을 확대하는 계기가 됐다.

교육은 ‘삶의 방향성을 찾는 셀프코칭’을 주제로 진행됐으며, 코칭툴을 활용한 셀프코칭 기법과 에니어그램 테스트 및 프로파일 해석을 통해 자기 이해를 돕는 프로그램으로 구성됐다.

아울러 실제 상담 사례를 중심으로 한 실습을 병행해 현장 활용도가 높은 교육으로 평가받았다.

황성준 포항대학교 대학일자리플러스센터장은 “이번 교육은 컨설턴트 개인의 실무 역량 강화는 물론, 대학일자리플러스센터 간 정보 공유와 협력을 통해 지역 청년 취업 지원을 위한 공동 대응 체계를 마련하는 출발점이 됐다”며 “앞으로도 지역 대학 간 연계를 강화해 보다 체계적이고 지속적인 진로·취업 지원을 제공하겠다”고 말했다.

한편 포항대학교 대학일자리플러스센터는 앞으로도 지역 대학 및 유관기관과의 협력을 바탕으로 청년들의 안정적인 사회 진입을 지원하는 다양한 진로·취업 프로그램을 지속적으로 운영할 방침이다.

