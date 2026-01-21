포스텍 전자전기공학과 대학원생 이동섭 씨, ‘IEEE AP-S Fellowship Program’ 국내 유일 선정

포스텍 전자전기공학과 통합과정 이동섭 씨가 국제전기전자공학회 전파 분과(IEEE AP-S)가 수여하는 ‘2025 IEEE AP-S Fellowship Program’ 수상자로 선정됐다.

국내에서는 유일한 사례다.

‘IEEE AP-S Fellowship Program’은 전 세계 안테나 및 전파 분야에서 학문적 독창성과 성장 가능성을 갖춘 대학원생 및 박사후 연구원을 대상으로, 엄격한 서류 심사를 거쳐 세계적으로 매년 약 48명 내외만을 선발하는 권위 있는 국제 장학 프로그램이다.

선정된 연구자에게는 연구 지원금 5000달러와 함께 IEEE AP-S Fellowship 수상자 자격이 부여된다.

이동섭(사진) 씨는 차세대 디스플레이 기반 투명 안테나 기술을 통해 통신과 센싱을 통합하는 ISAC(Integrated Sensing and Communication) 분야 새로운 연구 방향을 국제적으로 인정받았다.

특히 소자 수준에서 디스플레이 패널 전체로 확장 가능한 일관된 통합 구조를 구현함으로써, 기존 디스플레이 일체형 안테나가 지닌 구조적 한계를 극복한 점에서 높은 평가를 받았다.

해당 기술은 드론과 모바일 기기, 스마트워치, 차량, 위성은 물론 유연한 플렉서블·스트레처블 디바이스까지, 다양한 응용 플랫폼에서 고효율 통신과 정밀 센싱을 동시에 구현할 수 있는 핵심 기반 기술로 주목받고 있다.

이동섭 씨는 “차세대 디스플레이 기반 투명 안테나 기술을 통해 통신과 센싱이 융합되는 새로운 하드웨어 플랫폼의 가능성을 국제적으로 인정받아 매우 뜻깊다”라며 “앞으로도 포스텍 연구진들과 함께 미래 무선통신 기술 발전에 기여하고 싶다”라는 소감을 밝혔다.

지도교수 홍원빈(사진) 교수는 “이동섭 학생은 디스플레이 기반 투명 안테나 및 ISAC 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 연구를 수행해 왔다”라며 “이번 선정은 해당 연구의 학문적 완성도와 국제적 파급력을 공식적으로 인정받은 결과”라고 평가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지