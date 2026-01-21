선린대, 미국 라로쉬대학교와 글로벌 인재 양성 위한 학술교류협정 체결

포항 선린대학교는 20일(현지시간) 미국 라로쉬대학교에서 양 대학 간 교육 경쟁력 강화 및 글로벌 인재 양성을 위한 학술교류협정을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협정을 통해 양교는 긴밀한 협력 관계를 구축하고, 연구 및 교육 협력, 공동 프로그램 개발, 교직원 및 학생 교류 등 다양한 분야에서 상호 협력해 나갈 예정이다.

체결식에 참석한 전경국 학사부총장은 “이번 협약을 통해 학생들이 국제적 감각을 기르고 글로벌 역량을 강화할 수 있는 기회가 더욱 확대될 것으로 기대한다”며 “선린대학교는 앞으로도 다양하고 체계적인 국제화 교육을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

선린대학교 국제교류교육센터는 해외 대학과의 학술교류협정 체결을 비롯해 글로벌 역량 강화 지원 프로그램, 맞춤형 글로벌 역량 강화 연수, 전공 실무 능력 향상을 위한 어학 강좌 등 다양한 국제화 프로그램을 운영하는 등 경쟁력 있는 글로벌 인재 양성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

한편 라로쉬대학교는 1963년 가톨릭 재단에 의해 설립된 미국 펜실베이니아주 피츠버그 소재의 4년제 종합대학으로, 2025년 프린스턴 리뷰 평가에서 미국 미드애틀랜틱 지역 최고의 대학 중 하나로 선정되는 등 미국 북동부 지역을 대표하는 명문 대학이다.

