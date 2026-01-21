강릉시 공무원 노조 "면직·명퇴·휴직 급증…제도 개선해야"

전국공무원노동조합 강원지역본부 강릉시지부는 21일 강릉시 공무원의 면직과 명퇴, 질병휴직 등이 급증하고 있다며 인사 신뢰 회복을 위한 제도 개선을 촉구했다.



노조는 이날 보도자료를 통해 "강릉시청에서는 최근 몇 년간 면직과 명퇴, 질병휴직 인원이 뚜렷하게 증가 추세를 보인다"며 "특히 정년을 수년 이상 남긴 6급 이상 중간 관리자급에서 명예퇴직과 장기 질병휴직이 두드러지고 있다"고 밝혔다.

전공노 강릉시지부. 연합뉴스

노조는 이를 승진과 보직 인사 기준이 불투명하고 예측 가능성이 떨어지는 점, 보직이 성과 보상이 아니라 통제 수단으로 인식되는 점, 인사권자와 조직 사이의 완충 역할을 할 인사 조직의 부존재 등을 원인으로 꼽았다.



이에 노조는 상향식 평가 방법인 다면평가를 인사에 보조적 지표로 도입할 것과 보직 운영과정이 합의구조가 작동되도록 보직심의위원회 운영, 의견제시나 고충 민원 등을 이유로 인사 불이익을 명확히 금지하는 보복인사 금지 명문화, 인사 부서의 재편 등을 요구했다.



한편 노조가 이날 밝힌 면직, 휴직자 현황에 따르면 면직은 2021년 18명에서 2025년 28명, 명퇴는 18명에서 25명, 가족휴직은 1명에서 6명, 질병휴직은 11명에서 36명, 육아휴직은 22명에서 110명으로 각각 증가했다.



이에 대해 강릉시는 이날 오후 보도자료를 통해 반박했다.



시는 "최근 몇 년간 육아 및 질병휴직, 의원면직 등 결원이 꾸준히 증가하는 것은 강릉시뿐만 아니라 전국 지자체, 공공기관 등이 공통으로 직면한 문제"라고 밝혔다.



또한 "육아휴직은 출생률 감소에 따라 제도적으로 장려하고 지원이 확대되고 있으며 강릉시도 작년 7월부터 도내 최초로 자동육아휴직제를 시행해 자녀를 양육하는 직원들의 육아 부담을 덜어주고 있다"고 덧붙였다.



이어 "질병휴직, 가사돌봄휴직도 법령이 보장하는 제도이며, 시는 낮은 연차 공무원의 공직 이탈 방지를 위해 특별휴가, 복지포인트 지급 확대 등 다양한 시책을 마련하고 있다"고 밝혔다.



이밖에 노조에서 도입을 요구하는 다면평가의 경우 제도적 맹점으로 대다수 공공기관, 지자체에서는 폐지되는 추세라고 반박했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지