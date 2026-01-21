“내란 저지 총리 의무 외면… 국무회의 소집 관여 적극 가담” [한덕수 1심 징역 23년]

법원이 21일 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 등 혐의 사건 1심 선고공판에서 구형량(징역 15년)보다 무거운 징역 23년의 중형을 선고한 것은 12·3 비상계엄이 ‘국헌문란을 목적으로 한 폭동’이자 ‘친위 쿠데타’로 내란에 해당한다고 선언한 것이라는 평가다. 한 전 총리가 국정 2인자로서 헌법과 법률을 준수해야 할 의무를 외면한 채 적극 가담했다는 판단도 중형 선고 배경이다. 앞서 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 청구한 구속영장이 기각되며 불구속 상태로 재판받아온 한 전 총리는 선고 직후 법정구속되면서 전직 국무총리가 내란 혐의로 징역형에 처해진 헌정사상 첫 사례로 남게 됐다.

이진관 부장판사가 21일 서울 서초구 서울중앙지법에서 한덕수 전 국무총리에 대해 징역 23년을 선고하고 있다. 이는 특검이 구형한 징역 15년보다 높은 형량이다. 생중계 화면 갈무리

서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 이날 한 전 총리의 내란 중요임무종사와 위증, 허위공문서 작성, 대통령기록물법 위반 혐의를 유죄로 인정하고 징역 23년을 선고했다. 재판부는 “피고인은 윤석열(전 대통령)이 국헌문란을 목적으로 비상계엄을 선포하기 위한 국무회의 심의의 외관을 형성하고 절차 요건을 갖추기 위해 중요 임무를 종사한 혐의가 인정된다”며 “형법 87조에 따라 처벌된다”고 밝혔다.



내란 특검팀이 한 전 총리를 기소한 혐의 대부분이 유죄로 인정됐다. 우선 재판부는 한 전 총리가 12·3 비상계엄 선포의 절차적 요건을 갖추기 위해 국무회의 개최와 국무위원 소집에 적극 가담해 내란의 외관을 형성하는 데 관여했다고 봤다. 재판부는 “국헌문란 목적을 가진 계엄선포란 사정을 인식하면서도 그에 필요한 회의 정족수를 갖추도록 국무회의 위원들 소집에 관여했다”며 “이런 경우 피고인은 위원들에게 사유를 미리 알려 심의가 이뤄지지 않게 하고 저지했어야 하지만 이런 의무를 다하지 않았다”고 지적했다. 그러면서 재판부는 한 전 총리가 일부 장관들만 선별해 회의 참석을 수차례 재촉했고, 원격회의 개최 등을 통해 모든 국무위원들의 뜻을 모아 계엄을 만류할 수 있었음에도 그렇게 하지 않았다고 꼬집었다.



재판부는 이어 “윤 전 대통령으로부터 언론사 단전·단수 지시받은 이상민 전 행정안전부 장관과 오히려 이행 방안을 긴밀 협의했다”며 내란 행위에 가담한 걸 알게 됐을 때도 이를 중지하거나 취소할 모든 노력을 다할 자격과 의무를 저버렸다고 봤다. 재판부는 “피고인은 간접적으로나마 민주적 정당성과 그에 대한 책임을 부여받은 국무총리로서, 헌법과 법률을 준수하고 헌법을 수호하고 실현하기 위한 모든 노력을 기울여야 할 의무를 부담한다”며 “그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 이런 의무와 책임을 끝내 외면하고, 그 일원으로서 가담하기로 선택했다”고 일갈했다.

재판부는 한 전 총리의 위증 혐의에 대해 “국무총리로서 12·3 내란의 진실을 밝히고 합당한 책임을 지기는커녕 사후 자신의 안위를 위해 이 사건 비상계엄 관련 문건을 은닉하고 비상계엄 선포가 적법한 절차에 따라 이뤄진 것처럼 보이기 위해 허위공문서를 작성했다가 폐기했고, 헌법재판소에서 위증했다”며 역시 유죄로 판단했다.



재판부는 다만 한 전 총리가 윤 전 대통령의 비상계엄 선포 후 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원에게 전화해 국회 상황을 확인하고 국회 통고 여부를 점검한 행위, 계엄 해제 후 이에 대한 국무회의 심의를 지연시킨 행위 등은 무죄라고 판단했다.



앞서 내란 특검팀은 한 전 총리를 내란 우두머리 방조 혐의로 기소했으나, 혐의를 선택적 병합하라는 재판부 요구에 따라 내란 중요임무 종사 혐의로도 판단해 달라며 공소장을 변경했다. 재판부는 이날 내란죄에 형법상 임의적 공범을 전제로 한 형법의 일반 방조범 조항을 붙일 수 없으므로 내란 중요임무종사의 정범으로 처벌하는 게 타당하다며 내란 우두머리 방조 혐의는 성립하지 않는다고 밝혔다.

자리에서 일어나 이진관 부장판사 질의에 답하는 한 전 총리 모습. 생중계 화면 갈무리

한 전 총리는 이날 서울중앙지법 417호 대법정에 짙은 남색 정장 차림에 옥색 넥타이를 한 채 입장했다.



평소처럼 머리를 옆으로 빗어 넘긴 모습이었다. 재판장이 판결문을 낭독하던 내내 자리에 앉아 있던 한 전 총리는 재판장이 주문을 읊기 전 자리에서 일어났다. ‘징역 23년’이란 말에도 큰 미동이 없었다. 공소사실 중 허위공문서 행사에 대해 무죄 판결을 관보나 신문 등에 게재하길 원하냐는 재판장 질문에 작은 목소리로 원하지 않는다는 취지로 답했다. 구속과 관련해 하고 싶은 말이 있는지 묻자 “재판장님 결정에 겸허하게 따르도록 하겠다”고 나지막이 말했다. 목소리엔 힘이 없었고, 발언 중간에 뜸을 들이기도 했다.



법조계에선 재판부가 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다고 거듭 강조한 만큼 다음달 19일로 예정된 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건에서도 유죄가 선고될 가능성이 크다는 분석이 나온다. 내란 특검팀은 윤 전 대통령에 대해 사형을 구형했다. 이날 선고가 이상민 전 행정안전부 장관과 김용현 전 국방부 장관 등 내란 혐의로 기소된 다른 국무위원들 사건에도 영향을 줄 것으로 보인다.

