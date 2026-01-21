“이혜훈 문제 있어 보이긴 해… 당사자 해명은 들어봐야” [李대통령 신년회견]

“검찰개혁에 관한 논란, 또 소위 탕평인사와 이혜훈 후보자에 관한 문제는 정말 어려운 주제입니다.”



이재명 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 개최한 신년 기자간담회에서 “제가 지금 어려운 일이 두 가지가 있다”면서 검찰개혁과 함께 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 거취 문제를 들었다. 진영 간 통합을 하기 위해 보수진영 출신인 이 후보자를 영입했지만 보좌관 갑질 의혹을 시작으로 각종 논란을 빚고 있는 이 후보자 문제가 최대 화두가 됐다는 것이다. 그러면서도 이 대통령은 당사자 해명과 반론을 충분히 들은 뒤에 결정해야 하고 이를 위해 국회 인사청문회가 필요하다는 입장을 유지했다. ‘청문회’ 개의 여부가 이 대통령 결정에 큰 변수로 작용할 것으로 보인다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 기자간담회에서 이 후보자 거취 결정의 어려움이 청문회 개최 미비라고 했다. 제기되고 있는 각종 의혹에 대한 이 후보자의 제대로 된 설명이 선행되어야 한다는 것이다. 변호사 출신인 이 대통령은 재판 경험을 예로 들면서 한쪽 주장만 듣고 결론을 내리면 위험한다는 인식을 보였다.



결정을 유보하면서도 이 대통령은 이 후보자 지명을 통해 ‘통합·탕평’ 기조를 강조하려 했다는 의지를 다시 피력했다. 이 대통령은 “대통령은 당선될 때까지는 한쪽 진영의 대표인 것이 분명한데 당선되는 순간부터는 전체를 대표해야 한다고 확고히 생각한다”며 “싸움은 끝났고 이제는 모두를 대표하는 통합된 나라로 가야 한다”고 말했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 20일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 또 경제분야에서는 보수적 가치를 고려해야 하는 점이 있는 것이 이 후보자 지명에 영향을 끼쳤다고도 했다. 이 대통령은 그러면서도 “이번 지명 문제가 이렇게 극렬하게 저항에 부딪힐지는 몰랐다”며 “참 어렵다. 이렇게 많이 문제가 될 줄은 몰랐다”고 토로했다. 보수진영 인사 영입에 대해 야권은 물론 여권 내에서도 반발이 일어나고 있는 것을 의식한 발언으로 풀이된다. 이 대통령은 청와대 인사검증이 미흡했다는 비판에 대해서는 “그분이 보좌관에게 갑질했는지 안 했는지 우리가 어떻게 아느냐”며 “자기들끼리만 아는 정보를 가지고, 마치 영화 ‘대부’에서 배신자 처단하듯이, 우리가 모르는 것을 공개해가며 공격하면 우리로선 알기 어렵다”고 밝혔다.



청문회를 진행할 국회 재정경제기획위원회는 인사청문요구서 송부 기한 마감일인 이날까지도 청문회 개의를 위한 여야 합의에 진통을 겪었다. 청문회 개의의 ‘키’를 쥐고 있는 야당 국민의힘에서 이 후보자 인사청문 자료 제출의 미비성을 계속 문제 삼으면서다. 이 후보자 측은 이날 오전 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원 측에 추가 자료 제출방안을 설명했다. 박 의원은 논의 후 기자들과 만나 “대부분 준비 자료는 오늘 안에 제출한다고 약속했다”면서도 “요청한 91개 자료 중 (부정청약 관련) 장남의 (결혼 이후) 실제 거주 여부 등 핵심자료들을 못 내겠다고 하는 상황”이라고 말했다. 박 의원은 그러면서 “(제출하는) 자료의 양과 질이 만족할 수준이 되는지를 (보고) 청문회 개최 여부를 결정하겠다”고 했다. 이와 관련해 박 의원은 “여당 간사에게, 자료 제출 여부를 보고 하루 정도는 볼 시간이 있어야 한다고 했다”고 말했다. 물리적 시간을 가늠할 때 이번주 말에서 다음주 초가 이 후보자 청문회 개의 시한으로 여겨진다.

회견보는 與 지도부 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽 두번째), 한병도 원내대표(〃 세번째) 등 당 지도부가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다. 민주당은 “대한민국의 ‘시간’을 대도약의 출발점으로 만들겠다는 담대한 선언”이라고 평가했다. 허정호 선임기자

이런 가운데 여권 일각에서는 이 후보자 지명철회 주장도 공개리에 제기됐다. 조국혁신당 조국 대표는 이날 CBS 인터뷰에서 이 후보자를 겨냥해 “윤석열 어게인을 외치고 탄핵 반대를 외친 분”이라며 “대통령에게 (거취 결단을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다고 본다”고 말했다. 조 대표는 자진 사퇴하지 않을 경우에는 이 대통령이 지명철회해야 한다고도 했다.

