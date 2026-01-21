“민생 치안에 올인”… 대전경찰, 수사 인력 37명 증원

대전경찰청이 현장 치안을 강화하기 위해 수사인력을 늘린다. 현장 치안 인력 증원을 위해 폐지됐던 일선 경찰서 정보과도 부활한다.

대전경찰청은 대전 서부·중부·동부·둔산·유성·대덕경찰서 6곳에 모두 37명의 현장 수사 인력을 증원한다고 21일 밝혔다.

대전 서남부권 아파트 개발 등으로 사건이 증가하고 있는 서부경찰서와 유성경찰서 통합수사팀에 각각 8명·11명, 둔산경찰서 7명, 동부·대덕경찰서 각 4명, 중부경찰서 3명이 보강된다.

이번 증원으로 대전경찰청은 경찰서 1인당 연간 형사사건 처리 건수가 기존 대비 18％ 개선될 것으로 보고 있다.

사이버·피싱 범죄에 집중적으로 대응하는 ‘다중피해 사기 전담수사팀’도 운영한다.

정보 수집 체계도 기존 대전경찰청 산하 광역정보팀이 폐지되고 지역 단위 정보 활동에 기반을 두게 될 일선 경찰서 정보과가 부활한다.

정보과는 과거 대전 내 6개 경찰서에서 운영됐으나, 2023년 기동순찰대 등 현장 치안 인력을 늘린다는 명분 아래 둔산·유성서를 제외한 4개 경찰서 정보과가 폐지돼 그간 대전청 광역정보팀으로 흡수돼 정보 업무를 수행해 왔다.

이와 함께 국제범죄 전담 부서도 부활해 대전청 내 외사정보계가 신설되고 경찰서에서도 외사 업무를 전담할 인력이 1명씩 증원된다.

반면 기동순찰대 인력은 기존 12개 팀에서 6개 팀으로 축소 운영된다. 기존 인력 위주 순찰에서 벗어나 치안 데이터 분석, 드론 팀과 연계 순찰도 한다.

대전경찰청 관계자는 “이번 조직 개편의 방점은 민생 치안 분야의 대응 역량 강화”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지