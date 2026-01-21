환율, 李대통령 '구두개입'에 나흘 만에 하락…아직 1470원대

원/달러 환율이 1,480원대로 올라섰다가 이재명 대통령의 환율 언급 이후 방향을 틀어 나흘 만에 하락했다.



21일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 6.8원 떨어진 1,471.3원이었다.

21일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 코스닥 지수가 표시되어 있다.

원/달러 환율 하락은 4거래일 만이다. 당시 스콧 베선트 미국 재무장관의 이례적 구두개입에 1,469.7원으로 7.8원 내렸다.



환율은 이날 2.3원 오른 1,480.4원으로 출발했다가 장 초반 1,481.4원까지 상승했다. 장중 1,480원을 넘어선 것은 지난달 24일 이후 17거래일 만이다.



도널드 트럼프 미 대통령의 '그린란드 관세' 위협이 '셀 아메리카'(미국 자산 매도)를 촉발한 것이 환율 상승의 한 요인으로 풀이됐다.



그러다가 이 대통령의 환율 발언이 나오자 급락해 1,467.7원까지 내려가기도 했다.



이 대통령은 이날 신년 기자회견에서 "당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1천400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다"며 "지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다"고 말했다.



국정 책임자인 대통령이 이례적으로 환율 전망을 얘기하며 대응 의지를 강조한 것이 원화 약세에 제동을 건 것으로 풀이된다.



이런 가운데 국민연금은 26일 예정된 올해 첫 기금운용위원회에서 해외투자를 축소하고 국내 투자를 늘리는 방향으로 비중을 조정할 것으로 전해졌다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.39% 내린 98.576이었다.



엔화는 약세를 이어갔다. 엔/달러 환율이 158.145엔으로 0.19% 내렸지만 여전히 높은 수준이다.



중의원 해산을 앞둔 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 음료·식료품 소비세를 2년간 부과하지 않겠다는 계획을 발표해 재정 건전성 우려가 커졌다.



오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 930.32원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 2.56원 하락했다.



외국인은 오후 3시 35분 현재 유가증권시장에서 약 4천457억원어치를 순매수했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지