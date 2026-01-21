"나만의 정원 만들자"…춘천문화재단 ‘그림 그리는 정원사’ 전시회 무료 개최

춘천문화재단은 기획전시 ‘그림 그리는 정원사, The Life of a Gardener’를 오는 22일부터 2월 27일까지 춘천문화예술회관 전시장에서 개최한다고 21일 밝혔다.

‘정원’을 매개로 자연과 인간, 그리고 일상의 회복을 이야기하는 전시다. 북유럽을 중심으로 활동하는 작가 △아르미 테바(Armi Teva) △크리스티나 싯자 뤼비오(Cristina Sitja Rubio) △리나 키소넨(Leena Kisonen) △마리카 마이얄라(Marika Maijala) △사투 깻뚜넨(Satu Kettunen)가 참여해 자연을 대하는 섬세한 시선과 따뜻한 감성을 담은 작품을 선보인다.

전시회 포스터. 춘천문화재단 제공

이번 전시는 단순히 작품 감상을 넘어 관람객이 직접 참여할 수 있는 체험형 전시로 구성됐다. 전시장에 마련된 색지를 활용해 나만의 정원을 만들어보는 ‘CUT & GLUE’, 고대 열대 식물 세밀화를 색칠하는 ‘세밀화 컬러링’ 프로그램이 상시 운영된다. 어린이부터 어른까지 관람객 누구나 자유롭게 참여할 수 있어 가족 관람객에게도 의미 있는 전시 경험을 제공할 것으로 기대된다.

전시는 예술경영지원센터의 2025년 지역전시 활성화 지원사업에 선정돼 마련됐다. 전시 오프닝은 22일 오전 11시에 진행된다. 전시 관람료는 무료다.

박종훈 춘천문화재단 이사장은 “이번 기획전시는 거창한 자연이 아닌, 우리 일상 속 작은 화분 하나, 한 줌의 햇살 같은 ‘나만의 정원’에 대한 이야기”라며 “자연을 사랑하는 작가들의 시선을 통해 시민들이 잠시 일상의 속도를 늦추고, 스스로를 돌보는 시간이 되기를 바란다”고 전했다.

