“오늘은 그렇게 됐네요”…안성재 웃음이 증명한 넷플릭스의 지향점 [넥스트 온 넷플릭스 2026 ①]

넷플릭스 요리 서바이벌 예능 ‘흑백요리사’ 시리즈로 전 세계에 이름을 알린 안성재 셰프가 21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’ 행사에서 인사말을 하고 있다. 넷플릭스 제공

“네, 오늘은 이렇게 됐네요.”

넷플릭스 요리 서바이벌 예능 ‘흑백요리사’ 시리즈로 전 세계에 이름을 알린 안성재 셰프가 여유로운 미소와 함께 답했다. 21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아’ 현장. 그는 ‘배우들 사이에 계시니 마치 시리즈 출연진 같다’는 진행자 박경림의 농담에 이처럼 능청스럽게 반응하며 현장 분위기를 띄웠다.

이날 무대에는 ‘칸의 여왕’ 전도연을 비롯해 ‘멜로 퀸’ 손예진, 차세대 주역 남주혁, 그리고 배우 박은빈이 안성재 셰프와 나란히 올랐다. 올해 넷플릭스가 선보일 주요 라인업을 소개하는 이 자리에서 톱배우들과 이질감 없이 어우러진 안성재 셰프의 모습은 상징적이었다. 이는 넷플릭스라는 거대 플랫폼 안에서 콘텐츠의 장르적 ‘벽’이 완전히 허물어졌음을 단적으로 보여주는 장면이기도 했다.

안성재 셰프는 최근 막을 내린 ‘흑백요리사’ 시즌2를 돌아보며 “출연하신 셰프님들이 너무나 매력적이었다”고 소회를 밝혔다. 시청자들의 뜨거운 사랑에 감사를 전한 그는 특히 요식업계에 불어온 변화에 주목했다. 다양한 요리사들의 방송 출연이 단순한 화면 속 재미를 넘어 외식업 전체에 활기를 불어넣는 ‘선순환의 고리’가 되었다는 점을 강조했다.

안성재 셰프의 발언을 미소와 함께 경청하는 배우들 모습은 넷플릭스가 지향하는 파격적인 변신과도 맥을 같이했다. 예능과 드라마의 경계가 사라지듯 배우들 역시 넷플릭스라는 무대에서 기존의 틀을 깨는 도전을 이어가고 있기 때문이다.

거장 이창동 감독의 신작 ‘가능한 사랑’으로 돌아온 전도연은 “넷플릭스를 통해 배우로서 정말 다양한 경험을 하고 있다”며 “액션은 물론 블랙 코미디까지 새로운 면모를 전 세계 시청자들에게 선보일 수 있어 기쁘다”고 말했다. 화려한 수식어에 안주하지 않는 그에게 넷플릭스는 창작의 한계를 확장해주는 든든한 파트너가 된 셈이다.

글로벌 팬들의 기대를 한 몸에 받는 손예진은 고전 2003년 영화 ‘스캔들-조선남녀상열지사’를 시리즈로 재탄생시킨 ‘스캔들’로 복귀한다. 그는 “조선시대 고증을 바탕으로 여백이 살아있는 미감을 표현하려 노력했다”며 “글로벌 팬들이 한국의 새로운 아름다움을 발견하는 계기가 되길 바란다”고 전했다. 이는 넷플릭스가 한국의 정서와 미학을 세계로 전파하는 문화적 창구 역할을 강화하고 있음을 보여주는 대목이다.

전역 후 ‘동궁’으로 돌아오는 남주혁과 ‘원더풀스’를 통해 넷플릭스 오리지널에 첫발을 내디딘 박은빈 역시 각자의 작품에 대한 열정을 드러내며 라인업에 무게감을 더했다.

진행자 박경림조차 한자리에 모이기 힘든 조합이라며 의미를 부여한 이날의 풍경은 생경하면서도 압도적인 화려함을 선사했다. 이는 “올해 예능 라인업은 ‘푸드코트’와 같다”고 압축 표현한 유기환 넷플릭스 예능 디렉터의 설명과도 큰 틀에서는 그 궤를 같이한다.

유 디렉터는 올해의 라인업을 원하는 음식을 마음껏 골라 먹을 수 있는 푸드코트에 비유한 뒤, “장인들이 만든 한정식 같은 코미디 버라이어티부터 파인다이닝 같은 서바이벌 쇼, 달달한 디저트 같은 데이팅 예능까지 폭넓게 준비했다”고 강조했다. 이어 “이러한 다양성은 결코 우연이 아니다”라며 “수년간 한국 예능 제작진이 세계적 수준의 신선한 콘텐츠를 만들었고, 이에 따라 넷플릭스 팬덤이 꾸준히 확장되었기에 가능한 결과”라고 덧붙였다.

