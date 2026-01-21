폭스바겐, 지난해 글로벌 판매량 473만대…전기·내연기관 모델 모두 지속적인 수요

폭스바겐그룹 2025년 상반기 판매량. 사진=폭스바겐코리아 제공

폭스바겐은 지난해 전 세계 시장에서 473만 대의 차량을 판매했다고 21일 밝혔다. 전년 대비 1.4% 감소한 수치다.

도전적인 시장 여건 속에서도 소폭 감소에 그치며 견고한 실적을 기록했다는 평가다.

폭스바겐은 유럽(+5.1%)과 남미(+18.5%) 시장에선 성장세를 보였다.

유럽 시장에선 순수 전기차 ID. 패밀리 모델과 내연기관 모델 모두 지속적인 수요를 보이며 시장 내 리더십을 공고히 했다.

독일에선 1위 자리를 수성했다. 독일연방교통국(KBA)에 따르면 폭스바겐 브랜드는 지난해 독일 시장에서 전년 대비 0.5% 포인트 상승한 19.6%의 점유율을 기록했다.

글로벌 순수 전기차 판매량은 38만 2000대로 전체 판매량의 8.1%를 차지했다.

이러한 가운데 독일 내 인도량은 9만 3800대로 전년 대비 무려 60.7% 증가했다. 유럽 전체 시장에서는 49.1% 증가한 약 24만 7900대가 인도됐다.

특히 지난해에는 SUV 모델들의 인기가 이어졌는데, SUV 글로벌 판매량이 전년 대비 5.3% 증가하며 전체 판매량의 50.2%를 차지했다.

미국 시장에서 판매된 폭스바겐 차량 중 SUV 모델은 78.5%에 달했다.

마틴 샌더 폭스바겐 승용 부문 마케팅·세일즈·AS 총괄은 "올해에도 시장 환경은 어려울 것으로 예상되지만 새롭고 매력적인 제품 포트폴리오와 함께 효율성 및 경쟁력 강화에 집중해 대응할 것"이라고 말했다.

