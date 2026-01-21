박신혜 "집 사정 안 좋아 연예인 반대…무작정 오디션"

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

배우 박신혜가 어렸을 적 찍은 사진 한 장으로 가수 이승환 뮤직비디오 주인공으로 뽑혔다고 말한다.

그는 21일 방송하는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 게스트로 출연한다.

박신혜는 "그 당시에 이승환 대표님 회사에서 뮤직비디오 주인공 공개 오디션이 있었다"고 한다.

그는 "교회 선생님이 네 자매셨는데 네 분 다 이승환 팬이었다"며 "오디션 한 번 보라고 하셨었다"고 말한다.

박신혜는 "엄마가 제 어렸을 때 모습을 남겨두려고 스튜디오에서 찍었던 사진 한 장이 있었는데 그걸 무턱대고 공개 오디션에 냈다"고 한다.

이어 그는 "그 당시에 부모님께서 상황이 여의치는 않았다"며 "처음엔 연예인 하는 걸 반대하셨다"고 말한다.

박신혜는 "집안 사정도 좋지 않고 걱정하셨었다. 안방에서 엄마랑 자려고 누웠는데 마음 한 켠에서 지금이 안 될 것 같단 생각이 들었다"고 한다.

그는 "엄마가 광주의 모든 살림을 접고 서울로 가족이 다 상경했다"고 말한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지