李대통령 “한중 관계 개선의 전기… 갈등 관리하며 협력 확대”

이재명 대통령은 21일 최근 중국 방문과 관련해 “시진핑 국가주석과의 정상회담은 매우 유익했고, 양국 관계 개선의 중요한 전기가 됐다”고 평가했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “중국 정부가 방중 일정을 매우 잘 준비했고, 환대하는 모습이 대한민국 국민들께도 충분히 전달됐다고 생각한다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합

이 대통령은 “한·중 간에는 분명 갈등적 요소도 존재하지만, 이를 충분히 관리할 수 있다는 확신을 갖게 됐다”며 “양국 관계를 새롭게 설정한다면 한국과 중국 모두에게 도움이 되는 협력 방안을 만들어갈 수 있을 것”이라고 강조했다.

특히 경제 협력뿐 아니라 외교·안보 분야 협력의 중요성도 함께 언급했다. 그는 “상호 신뢰를 지속적으로 제고해 나가는 것이 중요하다”며 서해에서의 수색·구조 합동훈련 추진 필요성을 거론했다. 아울러 “문화 교류와 관광을 포함한 인적 교류의 지평도 더욱 넓어질 수 있을 것”이라고 전망했다.

시 주석에 대해서는 “중국의 경제·사회 발전에 큰 성과를 낸 뛰어난 지도자라는 인상을 받았다. 매우 인간적이고, 생각보다 농담도 잘하는 분으로 인상 깊은 정상회담이었다”고 평가했다.

이 대통령은 한·중 관계를 둘러싼 국제 정세와 관련해 “갈등을 키우기보다 관리하면서 협력의 영역을 넓혀가는 것이 국익에 부합한다”며 “경제와 안보, 외교를 분리하지 않고 실용적 관점에서 접근하겠다”고 밝혔다. 이어 “대외 안보·외교 분야에서는 정략적 접근을 자제하고 국력을 키우는 데 힘을 모아야 한다”고 덧붙였다. 또 “국정 책임자로서 국민과 대한민국, 나아가 국제사회에 도움이 되는 현실적인 길을 추진해 나가겠다”며 “나라의 힘을 키우는 것을 대전제로, 외교·안보 분야에서는 초당적 협력이 필요하다”고 강조했다.

