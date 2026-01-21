이혜훈 청문회 난항 지속…野박수영 “핵심 자료 여전히 미제출”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 인사청문회 법정기한인 21일 아파트 부정청약 등 핵심 의혹 관련 자료를 제출할 수 없다는 입장을 고수하면서, 인사청문회 개최를 둘러싼 여야 간 줄다리기가 계속되고 있다.
국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 이날 “이 후보자가 부정청약 의혹과 증여세 의혹 등에 관련한 핵심 자료를 제출하지 못하겠다는 입장을 전했다”라고 밝혔다.
박 의원은 이날 오전 국회에서 기획예산처 직원들로부터 제출 요구 자료에 대한 설명을 들었다. 박 의원은 이후 기자들과 만나 “요청한 91개 자료 중 (부정청약 관련) 장남의 (결혼 이후) 실제 거주 여부, 증여세, 자녀 유학 중 해외송금내역 자료 등을 못 내겠다고 하는 상황”이라고 설명했다.
그는 “자료가 제출되면 하루 정도는 볼 시간이 있어야 한다. 자료 양이 많기 때문에 (제출 이후) 이틀째 정도에 개최하자고 여당 간사에게 제안한 상황”이라며 “오늘 (제출) 결과를 보고 여당 간사와 협의하도록 하겠다”고 말했다.
여야는 이 후보자 청문회 개최 여부를 두고 협상을 이어갈 계획이다. 박 의원은 “여당 측에서는 오늘 대통령 기자회견도 있고, 내일 기자회견 후속 조치 발표도 있기 때문에 청문회 기사가 자신들의 홍보 기회를 덮을 우려가 있어 오늘과 내일은 피하는 게 좋겠다는 의사를 보여줬다”라며 “모레(금요일) 하는 것에 대해서는 특별히 반대 의사를 표명하지는 않았다”고 말했다.
재정경제기획위 위원장을 맡고 있는 임이자 의원은 “(간사인) 박 의원이 (청문회 개최 여부와 관련한) 입장을 표명하고 나면 그 내용을 보고 위원장으로서 (개최 여부를 결정) 하겠다”고 밝혔다.
