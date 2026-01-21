정은경 장관 “사회복지계 역할 더 기대”…신년회 참석

정은경 보건복지부 장관이 21일 ‘2026년 사회복지계 신년인사회’에 참석해 사회복지계에 업무 협조를 당부했다.

행사는 한국사회복지협의회이 주관해 서울 마포구 협의회에서 열렸다. 박주민 국회 보건복지위원회 위원장 등 국회인사와 박일규 한국사회복지사협회장, 17개 시·도 사회복지협의회 회장 등 사회복지 분야 단체장 및 사회복지 전문가 120여명이 참석했다.

정은경 보건복지부 장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

정 장관은 “지난해 보건복지부는 통합돌봄 시범사업을 전국으로 확대하고 각종 복지지원의 기준이 되는 기준중위 소득을 최대 수준으로 인상해 기본생활 안전망을 강화했다”며 “기본이 튼튼한 복지강국, 국민 모두 행복한 대한민국을 만들 것”이라고 했다. 이어 “통합돌봄이 본격 시행되고 그냥드림센터가 전국적으로 확산하는 올해, 국민의 일상과 가장 가까운 현장에서 실질적인 변화를 만들어 온 사회복지계의 역할을 더욱 기대한다”고 말했다.

복지부는 의료·돌봄·주거·복지서비스를 통합적으로 제공하는 통합돌봄서비스를 3월부터 본격 시행한다. 동시에 복지·돌봄 인공지능(AI) 대전환을 위한 혁신계획을 제시해 사회복지인이 ‘사람을 돌보는 본연의 가치’에 더 집중할 수 있는 환경을 만든다는 방침이다.

