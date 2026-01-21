李대통령 “檢개혁 확실히 추진…혼란 최소화 위해 법·제도 보완”

이재명 대통령은 21일 “검찰개혁을 확실히 추진하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 모두발언에서 “국민의 삶을 저해하는 반칙과 특권, 불공정은 아무리 사소해 보이는 것들이라도 반드시 바로잡겠다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “국민의 권한을 위임받은 권력기관이 국민을 위해 작동하지 않는 한 불공정과 특권, 반칙을 바로잡는 일도 요원하다”고 강조했다. 다만 이 대통령은 “단박에 완성되는 개혁이란 없다”며 “국민의 권리를 두텁게 보호하고, 혼란과 부작용을 최소화하기 위해 필요하다면 법과 제도를 계속 보완해 나가겠다”고 했다 이 대통령은 이어 “이 과정이 개혁의 본질을 흐리는 방향이 되진 않을 것”이라며 “저항과 부담을 이유로 멈추거나 흔들리는 일도 결코 없을 것”이라고 약속했다.
이 대통령은 “개혁의 취지는 끝까지 지키고, 개혁이 국민의 더 나은 삶으로 이어질 수 있도록 국민의 뜻을 따라 가장 책임 있는 해법을 끝까지 만들어내겠다”고 밝혔다.
