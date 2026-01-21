신화 앤디, 몰라보게 변한 근황에 '깜짝'

신화 앤디가 생일 및 근황을 알리며 함께 게재한 영상 캡처. 앤디 SNS

그룹 신화 멤버 앤디가 생일을 맞아 팬들에게 근황을 전했다.

지난 21일 앤디는 사회관계망서비스(SNS)에 최근 자신의 모습이 담긴 영상과 함께 생일을 맞았다는 소식과 감사 인사를 남겼다.

공개된 영상에서 앤디는 파스텔 색감의 푸른 옷을 입고 서서 직접 인사를 건네며 밝은 모습을 보였다.

그는 ‘오늘은 1월 21일, 저의 생일이다’며 ‘늘 응원해 주시고 보내주신 사랑에 진심으로 감사드린다’고 오랜 시간 변함없이 응원을 보내준 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

또 ‘앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다’, ‘저는 오늘 팬 여러분 생각하며 생일을 즐겁게 보내겠다. 여러분도 즐거운 하루 보내길 바란다’고 적었다.

이에 누리꾼들은 댓글을 통해 ‘생일 축하해요’, ‘보고 싶어요’라며 팬심을 드러냈다.

한편 앤디는 2022년 아나운서 출신 이은주와 결혼했다. 지난해에는 아이돌 콘텐츠 제작과 신인 배우 발굴을 목표로 앤유엔터테인먼트를 설립하기도 했다.

