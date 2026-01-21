유재석, 공금 횡령 의혹..."모르겠더라" 해명

유재석이 공금 횡령 의혹에 휩싸였다. 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널

유재석이 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 동호회에서 공금 횡령 의혹에 휩싸였다. 그는 “한 지갑에 공금이 같이 있어서 몰랐다”고 해명했다.

지난 17일 MBC ‘놀면 뭐하지?’ 방송에서는 유재석이 회장을 맡고 있는 동호회 ‘쉼표, 클럽’의 겨울 정모가 진행됐다. 이날 유재석은 하하, 주우재, 허경환, 정준하와 함께 총예산 5만 원으로 일정을 계획했다.

출연진들은 첫 일정으로 숙대입구의 잉어빵 맛집을 방문해, 맛을 본 후 만족감을 드러냈다. 이후 동대문의 한 쇼핑센터로 이동했다.

유재석은 1인당 사용 금액을 2만 원으로 제한하며 초과 시 개인 부담을 명확히 했다. 주우재가 “아무것도 안 사면 돈 돌려주냐”고 묻자, 유재석은 “그럼 2만 원 들고 집에 가라”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

문제는 마지막 식사를 앞두고 진행된 정산 과정에서 불거졌다. 공금을 개인 지갑에 보관해 왔던 유재석은 잔액을 계산하던 중 혼란스러운 표정을 지었다.

주우재는 유재석을 보고 “왜 짱구를 굴리는 것 같지?”라며 의심 섞인 농담을 건넸다. 이에 유재석이 “짱구를 굴려? 아니 잠깐만”이라고 황당한 기색을 표했다.

그는 남은 금액 8만 500원에 자기 돈을 더해 8만 3000원을 내놓겠다고 했지만, 제작진이 확인한 실제 잔액은 8만 7500원이었다.

제작진의 말을 듣고 출연진들은 “와 뭐야”, “잠깐 있어봐”라고 상황 파악에 힘썼고, 유재석은 “아니 사람을 이상한 사람 만들어”라고 반박했다. 출연진들은 다시 공금 사용 계산에 나섰다.

그러던 중 유재석은 쇼핑 중 개인 한도를 넘겨 2만 7천 원을 사용했다고 자백해 7천 원이 공금에서 빠져나간 사실이 드러났다. 주우재는 “나한테 지금 돈 갖고 뭐라 한다고 나를 그렇게 몰아세운 거야?”라고 울분을 터뜨렸다.

유재석은 “마무리로 계산했을 때 비지 않으면 되는 거 아닙니까”라고 무마를 시도했지만, 하하가 “아 진짜 기분 더럽네”라고 모자를 벗으며 분노했다.

유재석은 “돈을 따로 안 넣고 (한 지갑에) 내 돈을 같이 넣으니까 얼마가 있는지 모르겠더라”, “나름의 사정이 있는 건데”라며 해명했지만, 결국 신뢰 문제로 총무 자리에서 물러나게 됐다. 새 총무는 경력이 있는 정준하가 맡게 됐다.

같은 날 출연진들이 방문한 눈썰매장에서 또 다른 상황이 벌어지기도 했다. 입장료가 무료라는 사실이 알려지자 멤버들은 “돈을 냈는데 공짜만 가냐”며 불만을 표했지만, 막상 썰매를 즐겨 만족감에 태세를 전환했다.

