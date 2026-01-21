"넌 살 빼고 성형해도 답 없겠다"...최준희, 다이어트 전후 사진 화제

인플루언서 최준희가 체중 감량 전후를 대비한 콘텐츠를 공개하며 눈길을 끌었다.
지난 20일 최준희는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다이어트 전과 후의 모습을 나란히 담은 영상을 게재했다.
공개된 영상에는 과거의 모습과 함께 “넌 살 빼고 성형해도 답 없겠다”라는 다소 자극적인 문구가 삽입됐고, 이후 체중 감량에 성공한 현재의 모습이 담겼다.
영상 속 최준희는 이전과는 확연히 달라진 얼굴이었다. 날렵해진 턱선과 전보다 성숙하고 세련된 분위기의 비주얼이 돋보이며 다이어트로 인한 변화가 뚜렷하게 느껴진다.
게시글에는 ‘이것 또한 자기관리로 쳐주는 거죠?’라며 ‘정말 보조제는 꾸준히 먹냐 안 먹냐의 싸움 같다’며 보조제에 대한 내용을 담기도 했다.
누리꾼들은 ‘예쁘다’, ‘인간승리다’, ‘최고’라며 그의 변화에 칭찬하는 댓글을 남겼고, 일각에서는 ‘어떻게 했나’, ‘영상에서 쓴 화장품 정보가 궁금하다’며 궁금증을 남기기도 했다.
한편 1990년대를 대표했던 배우 고(故) 최진실의 딸로 알려진 그는 현재 인플루언서로 활발하게 활동하고 있다.
