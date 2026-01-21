‘日 생활’ 이국주 “내가 빠순이는 아니라서”…언어 스트레스 고백

코미디언 이국주가 일본에서의 일상을 공개하며 언어에 대한 부담감과 심리적 압박을 고백했다. 최근 일본으로 활동 영역을 넓힌 그는 한국과 일본을 오가며 생활 중이다.

코미디언 이국주. 이국주 인스타그램 캡처

20일 이국주의 유튜브 채널에는 ‘일본인 남사친 공개합니다. 일본에서 재료 구해서 김장하기! + 도쿄에서 보낸 크리스마스’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 일본 도쿄에서 자취 중인 그의 일상과 크리스마스 근황이 담겼다.

그는 일본 생활을 시작한 계기에 대해 “일본을 너무 좋아해서 시작한 건 아니다. 여행을 자주 오다 보니 가깝고 편하고, 언어가 완벽하지 않아도 어느 정도 소통이 되니까 자연스럽게 편하게 느끼게 됐다”고 말했다.

이국주 유튜브 채널 캡처

그러나 이국주는 실제 정착 이후에는 적지 않은 부담이 뒤따랐다고 털어놨다. 그는 “이제 오하서 말하지만 언어에 대한 압박이 굉장히 심했다. 여행 때 쓰던 몇 마디 단어로 생활을 시작했는데, 영상을 통해 생활을 공개하다 보니 일본어 실력에 대한 기대치가 높아지는 것 같아 숨이 턱턱 막히더라”며 “뭔가 잘해야 한다는 생각이 스트레스였다”고 고백했다.

이국주는 “일본어를 잘하려면 캐릭터든 만화든 영화든 드라마든 배우든 가수든 뭐 하나에 빠져야 한다고 하더라. 그런데 나는 일본 ‘빠순이’는 아니다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이국주 유튜브 채널 캡처

또한 “새롭게 도전하는 모습을 보여주고 싶지만 실수하는 모습은 보여주기 싫었다. 작년은 많은 걸 느끼고 정리한 시간이었다. 이제부터는 보여주기 위한 공부가 아니라 나를 위한 일본어 공부를 해보려 한다”고 다짐했다.

이국주는 지난해부터 도쿄의 9평 원룸에서 자취를 시작했다. 그는 한국과 일본을 오가며 유튜브를 통해 근황을 공개하고 있다.

