“곤란해” 차승원, 딘딘X대니 구와 예능 촬영에 난색...무슨 일?

새로운 멤버 딘딘과 대니 구의 합류에 곤란하다고 표현한 차승원. tvN Joy

가수 딘딘과 바이올리니스트 대니 구가 tvN 새 예능 프로그램 ‘차가네’에 합류했다.

지난 19일 tvN Joy의 ‘차가네 신입으로 들어왔는데 안 반겨줌 딘딘X대니구가 형님들 마음 공략하는 방법’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 딘딘은 ‘새로운 막내’로 소개되며 합류 소식을 전했다. 그는 “제가 나타나면 어색해지는 거 아니냐”고 걱정을 한 아름 안고 멤버들이 있는 태국으로 떠났다.

그는 같이 합류하게 된 바이올리니스트 대니 구와 만난 후, 두 사람은 기존 출연진들이 모인 자리에 등장했다. 차승원은 “야 너 왜 왔어”라고 말했고 추성훈은 놀란 표정을 지으며 반응했다.

딘딘은 “밥 먹으러 오라 해서”라며 뻔뻔하게 대답했다. 추성훈이 “여기 들어오려는 거 아니냐”고 차승원에게 묻자, 그는 “아닐 거야. 안 돼 안 돼, 저렇게 하면 안 돼. 곤란해”라고 감정을 드러냈다.

두 사람 모두 추성훈과 과거 프로그램에 함께 출연하면서 안면이 있는 사이다.

적막한 분위기가 맴돈 후 딘딘은 “저는 공연하고 토요일 날 바로 출국해서 지금 왔다”고 어필했지만, 추성훈은 “그럼 자”라고 농담을 건넸다.

합류가 쉽지 않자 딘딘은 차승원과의 인연을 언급했고, 두 사람은 준비한 선물을 전하며 기존 출연진들의 호감을 사기 위해 노력했다.

막내로 프로그램에 합류하게 된 딘딘은 “형들과 대니랑 놀러 가는 것처럼 촬영했다"며 "시간이 지날수록 가까워지는 게 느껴져서 행복했고, 새로운 맛을 찾아가는 과정들에서 성취감도 느꼈다"는 소회를 밝혔다고 전해진다.

‘차가네’는 새로운 매운맛 소스 개발로 인생 한 방을 노리는 갱스타 패밀리의 이야기를 담은 예능이다.

