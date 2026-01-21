우승 확률 100% 잡았다… 하나카드, PBA 팀리그 우승까지 '1승'

프로당구(PBA) 팀리그 하나카드가 우승 확률 100%를 거머쥐며 창단 첫 파이널 우승에 단 1승만을 남겨뒀다.

하나카드는 20일 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026 포스트시즌 파이널(7전4승제) 4차전에서 SK렌터카를 세트 점수 4-1로 제압했다.

하나카드 선수들이 파이널 4차전 승리 후 환호화고 있다. PBA 제공

앞서 열린 3차전에서 1-4로 패해 잠시 주춤했던 하나카드는 곧바로 이어진 4차전을 승리로 장식하며 시리즈 전적 3승1패로 앞서갔다. 역대 PBA 팀리그 파이널에서 3승1패 팀은 두 번 모두 우승을 차지했다. 반최초로 2시즌 연속 우승을 노리는 SK렌터카는 벼랑 끝에 몰리면서 남은 5∼7차전을 모두 승리해야 하는 부담을 안게 됐다.

K렌터카는 3차전에서 에디 레펀스(벨기에)의 활약과 그동안 부진했던 강지은-조예은 복식조의 승리를 앞세워 반격에 성공했다. 그러나 하나카드는 4차전에서 무서운 뒷심을 발휘했다.

1세트를 내주고 시작한 하나카드는 2세트 여자 복식에서 김가영-사카이 아야코(일본)가 강지은-조예은을 9-4(6이닝)로 꺾어 경기를 원점으로 돌렸다. 그리고 승부처였던 3세트 남자 단식에서 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 좋은 컨디션을 보이던 레펀스를 15-5(8이닝)로 잠재우며 분위기를 가져왔다.

이어 4세트 혼합복식에서 김병호-김진아가 9-7(6이닝)로 승리해 승기를 잡았고, 5세트 남자 단식에 나선 무라트 나지 초클루(튀르키예)가 강동궁을 11-2(4이닝)로 완파하며 경기를 끝냈다.

파이널 5차전은 21일 오후 3시에 열리고, SK렌터카가 승리해 시리즈가 이어질 경우 6차전은 곧이어 오후 9시 30분에 진행된다.

