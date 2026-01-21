구윤철 “韓경제 대도약 원년 과제 구체화…상생기여금 도입”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 21일 “2026년을 국민 모두가 함께 성장하는 '한국경제 대도약'의 원년으로 만들겠다”며 대·중소기업 상생을 골자로 하는 경제정책 방향을 제시했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 경제관계장관회의에서 “잠재성장률 반등과 양극화 해소를 위한 정책과제를 하나씩 구체화해 나가겠다”며 이같이 말했다.

먼저 대·중소기업 상생 성장 전략과 관련해 “그동안 대기업 중심으로 환류되던 경제외교 성과를 중소기업 해외진출 기회와 성장자본 공급 확대로 전환하겠다”며 “대기업과 중소기업의 동반진출 프로젝트에 대해 수출 금융 한도와 금리를 우대하고 대미 투자 프로젝트는 재정지원을 2배로 늘리겠다”고 강조했다.

그러면서 “대기업과 금융권이 협력사를 지원하는 상생금융을 1조원에서 1조7000억원 규모로 대폭 확대하겠다”며 “대기업이 상생협력을 위해 무역보험기금에 출연하는 금액에 대해 최대 10% 법인세 감면 인센티브를 도입하겠다”고 말했다.

전략적 수출금융과 관련해서는 “전략수출금융기금을 신설해 방산·원전·플랜트는 물론 장기·저신용 프로젝트까지 금융지원을 확대하겠다”며 “‘전략수출금융지원법’ 제정을 조속히 추진하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지