‘합숙 맞선’ 출연자 상간녀 의혹…“분량 최대한 삭제”

SBS TV 연애 예능 프로그램 '합숙 맞선'에 불륜녀가 출연해 파장이 일고 있다.

SBS 연애 예능 프로그램 '합숙 맞선' 측은 21일 출연자의 상간 의혹과 관련해 "'사건반장' 보도 후 해당 사실을 인지했다"고 전했다.

이어 "남은 방송 회차에서 해당 출연자 분량을 최대한 삭제할 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 "출연자 계약서에는 범죄, 불륜, 학폭 등 과거 사회적 물의에 연루된 적이 없다는 진술 보장을 명시하고 있으며, 이를 위반할 경우 위약벌 조항도 포함돼 있다"라며 "추후 대응 방안에 대해서는 내부 논의 중"이라고 전했다.

앞서 20일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 4년 전 남편의 불륜으로 이혼했다는 40대 여성 제보자가 등장했다. 남편의 불륜 상대였던 여성이 연애 예능 프로그램에 출연하는 모습을 보고 충격을 받았다고 주장했다.

특히 해당 방송에서는 법원 판결을 통해 혼인 파탄의 책임이 남편과 상대 여성에게 있다고 판단됐다는 내용도 전해졌다. '사건반장' 방송 이후 해당 출연자를 둘러싼 논란이 커져갔고, 이 인물은 '합숙 맞선'에 등장한 사람 중 한 명으로 밝혀졌다. '합숙 맞선' 측은 이 출연자의 분량을 모두 편집하기로 결정했다.

한편 '합숙 맞선'은 결혼이 하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능프로그램이다.

