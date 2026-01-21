임성근, 음주운전 3번 아닌 4번…집유 기간 무면허 오토바이 운전

유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 영상 갈무리

넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2')로 인기를 끈 임성근 셰프가 과거 세 차례 음주운전 적발됐다고 털어놨으나 실제로는 세 번이 아니라 네 번 붙잡혔다는 게 드러났다.

지난 20일 동아일보가 공개한 판결문 내용을 보면, 임성근은 1999년 9월21일 음주운전을 해 벌금 500만원을 선고 받았다.

판결문엔 임성근이 그 해 8월15일 오후 8시25분께 인천 부평구에서 서구 일대까지 약 3㎞를 혈중 알코올 농도 0.153% 상태로 운전하다 적발됐다고 나와 있다. 당시 임성근은 면허가 없는 상태였고, 부인 소유 오토바이를 몰았다. 이 사건으로 임성근은 37일 간 구금되기도 했다.

임성근은 이때 집행유예 기간이었다. 그는 1998년 3월25일 도로교통법 위반으로 징역 8개월에 집행유예 2년과 벌금 30만원을 선고 받았다.

임성근은 지난 18일 음주운전으로 세 번 경찰에 붙잡힌 적이 있고, 운전을 한 건 아니고 시동을 켜놓고 잠이 들었다고 했으나 음주운전 적발 횟수와 내용 모두에서 거짓 해명을 했다는 비판을 피하기 어려워졌다.

임성근은 2009년과 2017년 음주운전으로 각 벌금 200만원과 300만원을 선고 받았다. 2020년엔 서울 구로구 가리봉동에서 혈중 알코올 농도 0.14% 상태로 운전해 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간과 준법운전강의 40시간을 받았다.

한편 임성근은 최근 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 출연하면서 인기를 끌었으나, 지난 18일 자신의 유튜브 채널 임성근 임짱TV'를'를 통해 과거 음주 운전으로 3회 적발된 적이 있다고 밝히면서 논란에 휩싸였고 자필 사과문까지 게재했다.

이에 임성근이 출연할 예정이었던 프로그램도 속속 출연을 취소했다. JTBC '아는 형님', KBS 2TV '편스토랑' 출연이 취소됐고, 녹화를 마친 MBC '전지적 참견 시점'은 출연분을 전량 폐기한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지