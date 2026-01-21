“한국서 제일 위험한 곳?”…설악산 ‘유리다리’에 430만 명 속았다

최근 유튜브와 소셜미디어(SNS)를 통해 이른바 ‘설악산 유리 다리’ 영상이 확산하자 설악산국립공원사무소가 주의를 당부했다.

가짜 뉴스 주의 요구하는 설악산국립공원. 설악산국립공원사무소 제공

21일 설악산국립공원사무소에 따르면 최근 “설악산에 유리 다리가 생겼냐”, “어디로 가면 볼 수 있느냐” 등의 문의 전화가 빗발치고 있다.

이는 지난해 연말부터 ‘한국에서 가장 위험한 다리, 설악산 옆에 있다’, ‘세계에서 가장 위험한 설악산의 다리’ 등의 제목으로, 산과 산을 잇는 도로와 유리 다리를 건너는 탐방객 모습이 담긴 영상이 온라인상에 확산한 데 따른 것으로 알려졌다.

해당 영상 조회 수는 각각 174만회, 263만회에 이르지만, 실제로 이런 다리는 존재하지 않는다.

영상 댓글에는 ‘가짜’라는 지적이 다수를 이루고 있지만, 이를 사실로 오인해 문의하는 사례도 계속되고 있다.

이른바 '설악산 유리 다리' 영상이 확산되고 있으나, 이 같은 다리는 존재하지 않는다. 유튜브 캡처

설악산국립공원 측은 해당 영상 속 내용은 사실과 전혀 다르며, 현수교나 전망대 등 이른바 ‘유리 다리’ 형태의 시설은 설악산국립공원 내에 존재하지 않는다고 밝혔다.

설악산국립공원은 앞으로도 허위·과장된 정보 확산에 적극적으로 대응하고, 탐방객들에게는 자연 보호와 안전 수칙 준수를 지속해서 안내할 방침이다.

한편 최근 자연경관을 활용한 관광 콘텐츠에 대한 관심이 높아지면서, 설악산 외에도 실제와 다른 영상이나 사진이 'OOO 명소'라는 설명과 함께 확산하는 사례가 반복되는 것으로 전해졌다.

