츄 "7년 간 짝사랑 했다…몰래 학원 따라다닐 정도"

가수 츄가 7년 간 짝사랑 했다고 했다.

츄는 20일 기안84 유튜브 채널에 나와 짝사랑에 대해 얘기했다.

츄는 "짝사랑을 오래 했다고 화제가 된 적이 있었다. 7년 짝사랑"이라고 했다. 그러면서 "초등학교 때부터 중학교 3학년 때까지 딱 7년"이라고 덧붙였다.

그는 "축구하는 열정적인 모습에 반했다"고 했다.

츄는 짝사랑이 이뤄지지 않은 이유에 대해 "나 혼자만 알았다. 학원 어디 다닌다고 하면 따라 다니고 그랬다"고 말했다.

또 "그냥 몰래 힐끔힐끔 보고 그랬다"고 했다.

기안84가 "그 친구한테 한 번 얘기를 하라"고 말하자 츄는 "이미 알고 있다"고 했다.

츄는 "그 친구는 이제 안다. 초등학교 동창이 아직도 저랑 친한데 그 친구한테 예전에 얘기를 했다. 그 말을 듣고 부끄러워 했다고 하더라"고 말했다.

기안84가 "멋있다"고 하자 츄는 "그런 점을 좋아했다"고 했다. 기안84는 "만약에 나였으면 엄청 생색냈을 거다"고 했다.

<뉴시스>

