살벌寒 추위에 하늘도 강도 바다도 “얼음!”

전국 대부분 아침 기온이 -10도 안팎을 보이는 등 한파가 이어지는 가운데 수요일인 21일부터 전라서해안과 제주도 중심으로 많은 눈이 내리겠다.

20일 북쪽에서 내려온 찬 공기로 전국이 꽁꽁 얼어붙었다. 실시간 온도를 보여주는 서울 송파구 미디어아트 조형물 ‘더 스피어’가 영하 10도를 가리키는가 하면, 경기 양평군 두물머리 주변 남한강과 인천 강화군 한 부둣가가 얼었다. 절기상 대한인 이날은 서울 기준으로 ‘지난 30년 사이 두 번째로 추운 대한’으로 기록됐다. 이제원 선임기자, 인천=최상수 기자, 양평=연합뉴스

20일 기상청에 따르면 21일 아침 최저기온은 -17∼-4도, 22일엔 더 낮은 -19∼-5도가 되겠다.



당분간 중부지방과 남부내륙은 아침 기온이 -10도 이하(경기북부내륙과 강원내륙·산지 -15도 안팎), 그 밖의 남부지방은 -10∼-5도가 되겠다. 낮 기온도 전국 대부분이 0도 이하로 매우 춥겠다. 서울의 경우 21일 아침 최저기온은 -13도, 낮 최고기온은 -5도가 되겠다.



북쪽에서 내려오는 찬 공기 영향으로 중부지방과 전라권, 경북권에 한파특보가 발효된 상황이다.



절기상 가장 춥다는 ‘대한’인 이날 아침 서울 기온의 경우 -11.8도까지 떨어져 ‘지난 30년간 두 번째로 추운 대한’으로 기록됐다. 서울 기준으로 1996년 이후 최저기온 가장 낮았던 대한은 2004년(1월21일·-16.0도)이다.



21일 새벽부터는 전라서해안과 제주도에, 오전부터 광주·전남중부내륙과 전북남부내륙에 눈이 내리기 시작해 22일까지 이어질 것으로 예상된다. 22일 밤엔 충남남부서해안에도 눈이 내리는 곳이 있겠다. 22일까지 예상 적설량은 전북남부서해안과 전남서해안이 3∼10㎝, 광주·전남중부내륙, 전북북부서해안·남부내륙 1∼5㎝, 울릉도·독도 10∼30㎝, 제주도산지 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 제주도중산간 5∼10㎝, 제주도해안 3∼8㎝이다. 전북남부서해안과 전남서해안, 제주도중산간·산지, 울릉도·독도에는 이 기간 중 대설특보가 발표될 가능성도 있겠다.

