고령화의 역습… 암환자 사상 최대

인구 고령화 영향으로 2023년 국내 신규 암 환자 수가 전년 대비 2.5% 증가해 역대 최고를 기록했다. 남성의 경우 암 통계를 집계한 이래 처음으로 전립선암이 1위로 집계됐다. 다만 조기 검진과 의료 기술 발달로 최근 5년간(2019∼2023년) 암을 진단받은 환자가 5년 넘게 생존할 확률은 74%에 육박한 것으로 나타났다.

보건복지부와 중앙암등록본부(국립암센터)가 20일 발표한 ‘2023년 국가 암 등록 통계’에 따르면 2023년 새로 발생한 암 환자는 모두 28만8613명으로 확인됐다. 2022년 28만1371명보다 7296명(2.5%) 늘어난 수준이다. 암 통계가 처음으로 집계된 1999년 신규 암 환자가 10만1854명이었던 것과 비교하면 2.8배 증가했다. 성별로 보면 남성이 15만1126명, 여성은 13만7487명이다.



신규 암 환자 수가 증가하는 건 고령화의 영향으로 분석된다.



인구구조 변화를 배제하고 산출한 ‘연령 표준화 발생률’은 2023년 기준 인구 10만명당 522.9명으로, 2021년(531.4명)과 비교하면 오히려 정체 양상을 보인다. 65세 이상 고령 암 환자 수는 14만5452명으로 신규 암 환자의 절반 이상(50.4%)이었다.



현재의 암 발생률이 유지된다고 가정할 때 국민이 평생 암에 걸릴 확률은 남성의 경우 약 44.6%, 여성은 38.2%로 추정됐다. 암 유병자는 273만2906명으로, 1년 전보다 5.6% 늘었다. 암 유병자는 1999∼2023년에 암 확진을 받아 2024년 1월1일 기준으로 치료 중이거나 완치된 사람을 뜻한다. 국민 19명당 1명(전체 인구 대비 5.3%)꼴로 유병자인 셈이다.



고령화로 인한 암 환자 증가는 남성 암 발생 순위 지형도 바꾸었다.

1999년 남성 암 순위 9위에 불과했던 전립선암은 가파른 상승 곡선을 그리다 2023년 처음으로 폐암(14.5%)을 제치고 발생률 1위(15%)가 됐다. 전립선암은 고령화와 식습관의 서구화 등이 주요 원인으로 꼽히는데, 60∼70대 남성에게서 가장 흔한 암이다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “인구구조 변화가 암 발생 구조 자체를 변화시키고 있음을 상징적으로 보여주는 결과”라고 설명했다.



남녀 전체에서 가장 많이 발생한 암은 갑상선암(12.3%)이다. 이어 폐암(11.4%), 대장암(11.3%), 유방암(10.3%), 위암(10%), 전립선암(7.8%), 간암(5.1%) 순이다.



의료 기술 발전과 조기 검진 확대로 암 생존율은 꾸준히 향상되고 있다. 최근 5년간(2019∼2023년) 진단받은 암 환자의 5년 상대생존율(일반인과 비교해 암 환자가 5년간 생존할 확률)은 73.7%였다. 2001∼2005년에 진단받은 암 환자의 상대생존율(54.2%)과 비교해 19.5%포인트 높아졌다.



특히 조기에 진단된 암 환자의 생존율은 92.7%인데, 다른 장기로 전이된 경우 생존율이 27.8%로 현저히 낮았다. 조기진단을 받을수록 생존 확률이 급격히 늘어나는 것이다. 복지부는 “고령사회에 따른 암 부담 증가에 대응해 암 예방, 조기진단 중심의 암 관리 정책 마련을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.



양한광 국립암센터 원장은 “우리나라 암 유병자가 273만명에 이르고 고령 암이 증가하면서 암 관리의 중요성이 더 커지고 있다”며 “국가암관리사업을 통해 예방과 치료는 물론 생존자 지원까지 체계적으로 추진하겠다”고 강조했다.

