엄마는 용감했다...아파트 화재, 어린 딸 구조위해 13m 베란다서 맨손으로 내려간 엄마

화재 현장. 사진=광양소빙서 제공.

아파트 화재로 어린 딸 3명이 고립되자 40대 엄마가 윗집에서 베란다를 타고 내려와 아이들을 구조했다.

천만다행으로 모녀는 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.

소방 전문가들은 “13m 높이에서 베란다를 타고 이동하는 것은 소방관에게도 매우 위험한 상황”이라며 “무사히 내려온 것은 매우 이례적인 일”이라고 했다.

20일 전남 광양소방서에 따르면 화재는 지난 9일 오후 5시 23분쯤 광양시 한 아파트 5층에서 발생했다.

화재 당시 집 안에는 1~5살 어린이 3명이 있었으나 내부에 연기와 화염이 빠르게 확산되면서 아이엄마 A씨는 거실로 접근하지 못했다.

이에 아이들에게 다가갈 수 없다고 판단한 A씨는 곧바로 윗집인 6층으로 올라가 베란다를 통해 자신의 집으로 내려왔다.

그는 무려 13m에 이르는 외벽을 맨손으로 타고 내려와 아이들을 안방으로 옮겨 대피시켰다.

이후 신고를 받고 출동한 소방당국은 소방차 사다리차 등을 투입해 구조 작업에 나섰다.

연기가 빠르게 확산되는 긴급 상황에서 투입된 소방관 30여 명은 아이들을 먼저 사다리차를 이용해 구조했다. A씨도 산소마스크 등 안전 장비를 착용하고 소방관들과 함께 현관으로 탈출했다.

네 모녀의 구조는 신고 접수 23분 만에 모두 마무리됐다. 불은 오후 6시 18분쯤 완전히 진화됐다.

소방 조사 결과 불은 거실에 있던 전기난로 관리 부주의로 발생한 것으로 추정되고 있다.

소방 전문가들은 “매우 이례적인 일”이라면서 “화재 시 연기와 불길로 진입이 어려울 경우 인접 세대에서 이불 등으로 몸을 보호한 뒤 이동하는 방법이 상대적으로 안전할 수 있다. 평소 아파트 화재 대피 요령을 숙지해 두는 것이 중요하다”고 강조했다.

한편 네 모녀는 병원 치료를 받은 뒤 모두 퇴원했다. 이들은 현재 임시 숙소에 머물고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지