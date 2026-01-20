조정석, 유튜브 잠정 중단… "당분간 육아 전념" 자필 편지 공개

조정석이 둘째 탄생 후 유튜브 활동을 쉬어간다고 알렸다. 뉴(NEW) 제공, 유튜브 '청계산댕이레코즈' 게시글 캡처

배우 조정석이 둘째 육아로 유튜브 활동을 쉬어간다고 알렸다.

지난 18일 조정석은 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에 자필 손편지를 게재했다. 조정석은 해당 채널에서 부캐릭터인 ‘댕이아빠 조점석’으로 활약하고 있다.

조정석은 자신을 ‘댕이아빠’라고 밝히며, “제일 먼저 항상 영상 시청해주시고 응원해주시는 분들께 진심으로 감사하다는 말부터 드리고 싶다”고 인사를 전했다.

조정석은 “덕분에 어느새 구독자 50만도 되었다”라면서 “말씀드리지 못했는데 구독자 50만처럼 저에게 반가운 소식이 하나 더 있다”고 입을 열었다.

기뻐하는 조정석. SBS 방송화면 캡처

그는 “또 하나의 큰 행복이 찾아왔다”라면서 “바로 댕이 동생이 태어났다”고 밝혔다.

글자에서도 기쁨이 느껴지는 환호성을 내지른 조정석은, “그렇기 때문에 당분간 육아로 영상 업로드가 쉽지 않을 것 같아 미리 알려드리기 위해 글을 남긴다”고 적었다.

조정석은 “유튜브 하면서 조회수보다 더 크게 느껴졌던 건 “다음 영상 기다릴게요”라는 댓글들이었는데 그게 저에게 큰 힘이 되더라”라면서 “아주 잠깐만 쉬었다가 빠른 시일 내에 다시 돌아올 거다”라고 전했다.

이어 “그때는 아마 지금이랑은 또 다른 이야기로 더 재미있는 영상 들고 올 수 있을 것 같다”라면서 “다시 인사드릴 때까지 모두 모두 건강하시고 꼭! 곧! 또! 만나요!”라면서 글을 맺었다.

거미, 조정석 부부. 씨제스엔터테인먼트·JS컴퍼니 제공

‘댕이’는 조정석의 첫 딸의 애칭으로, 그가 지난 14일 둘째 딸을 품에 안았다는 소식을 편지를 통해 직접 팬들에게 알린 것이다.

조정석은 지금까지 유튜브를 통해 다양한 일상의 모습을 시청자들과 공유해왔다. 꾸밈없이 자신을 드러내며 활발히 소통을 이어온 조정석이 남긴 기쁜 소식에 팬들 역시 기쁜 마음으로 축하의 인사를 건넸다.

또 “대박, 조정석씨도 둘째 낳으셨다던데 청계산댕이레코즈님도라니! 축하드려요”, “와 조점석, 개미님 축하드립니다”, “조정석 씨도 낳으셨는데 똑같이 낳으셨네요 이렇게 신기할수가” 등 현실의 ‘조정석’과 유튜브 속 부캐릭터 ‘조점석’을 연결짓는 댓글이 눈에 띄기도 했다.

한편, 거미와 조정석은 5년간의 열애 끝에 2018년 10월 부부의 연을 맺었다. 2020년 첫딸을 품에 안았으며, 지난 14일 둘째 딸을 얻었다.

