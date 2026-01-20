황당한 역고소의 결말은? 나나 자택 침입범이 '내 지문 없다' 발뼘한 기막힌 이유

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 집에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 첫 재판에서 공소 사실을 전면 부인했다.

나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 첫 재판에서 공소 사실을 전면 부인했다. 뉴스1

의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식)는 20일 강도상해 혐의로 구속 기소된 A 씨에 대한 첫 공판을 열었다.

검찰에 따르면 A 씨는 지난해 11월 15일 오후 6시쯤 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나와 어머니를 위협하며 돈을 요구했고, 이 과정에서 두 사람에게 상해를 입힌 혐의를 받고 있다.

그러나 A 씨 측은 재판에서 혐의를 대부분 부인했다.

A 씨 측 변호인은 “피고인은 집이 빈 줄 알고 들어가 절도만 하려 했을 뿐 금품을 강취할 의도는 없었다”라면서 “흉기를 소지하지도 않았고, 오히려 나나에게 일방적으로 구타를 당했다”고 주장했다.

피고인 A 씨는 나나에게 일방적으로 구타를 당했다고 주장했다. 뉴스1

A 씨 역시 “흉기는 피해자(나나)가 집 안에서 들고나온 것”이라며 “경제적으로 어려운 상황에서 빈집에 들어가 물건을 훔치려 했을 뿐”이라고 주장했다.

또 “나나 어머니의 목을 조른 사실도 없다”라면서 “놀라 소리를 지르며 밀치는 어머니를 진정시키기 위해 어깨를 붙잡았을 뿐”이라고 혐의를 전면 부인했다.

그러면서 A 씨 측은 “나나가 입은 전치 33일의 상해는 피고인에 의해 입은 방어흔이 아니라 가해흔”이라며 “증거로 보관 중인 흉기와 흉기 케이스에 피고인의 지문이 있는지 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰해 달라”고 요청했다.

A 씨는 상해 진단의 적정성을 확인하겠다며 의사를 증인으로 신청했으나, 재판부는 “의사의 구두 진술만으로는 객관적 증거로 삼기 어렵다”는 점을 들어 재고를 요청했다.

재판부는 나나와 어머니를 증인으로 채택했으며, 다음 공판은 3월 10일 같은 법정에서 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지