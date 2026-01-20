김선호 "고윤정과 온도의 결 잘 맞아"…'주차커플'의 심상치 않은 케미

배우 김선호(왼쪽)와 고윤정이 지난 13일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 주역 김선호가 고윤정과 심상치 않은 케미를 드러냈다.

패션매거진 엘르 코리아는 20일 배우 김선호와 함께 뜨겁고 고요한 밤을 컨셉으로 한 화보 사진들을 공개했다.

화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 김선호는 이 작품에 끌린 이유에 대해 "호진과 무희는 여러 나라에서 함께 시간을 보내며 서로를 향한 마음을 키워간다. 여행지에서 누군가를 마주하는 낭만적인 순간을 모두 한 번쯤 꿈꿔 보지 않았을까. 그걸 눈앞에서 보여주는 작품"이라고 답했다.

이어 "모든 마음이 열릴 것 같은 순간 말이다. 그래서인지 작품 속에서 두 사람의 감정이 잘 느껴졌던 것 같다"고 말했다.

배우 김선호. 엘르 코리아

상대배우 고윤정과의 연기 호흡에 대해서는 "케미스트리라는 것은 서로 마음을 열면 자연스럽게 생긴다고 믿는다. 윤정 씨와는 다행히 현장과 연기에 대한 서로의 온도와 결이 잘 맞았다"며 "두 사람이 진짜처럼 존재하는 것에 집중해, 최대한 그 장면에서 자연스럽게 '살아내려고' 했다"고 전했다.

만약 자신의 마음을 온 세상에 통역해 준다면, 가장 먼저 전해졌으면 하는 말은 무엇인지 묻는 질문에 "마주함. 두근거림이나 설렘 같은 말이 아니다. 그저 연기를 해 나가며 나 자신을 제대로 마주해서, 부족한 모습은 반성하고 너그럽게 칭찬해 줄 부분은 칭찬해 주려고 한다. 그러니 '피하지 않는다'는 뜻과 같다"는 진중한 면모가 드러나는 답변을 전했다.

두 사람의 케미는 드라마 공개를 앞두고 진행된 제작발표회에서도 드러났다.

두 사람은 한국부터 일본, 캐나다, 이탈리아 등 장기 로케이션 촬영으로 더욱 가까워졌다며 김선호는 "해외에 나가 촬영하면서 서로 의지하고 식사도 같이 하다보니 가까워질 수밖에 없는 환경이었다. 마치 가족처럼 느껴졌다"고 밝힌 바 있다.

한편, 지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 드라마다.

